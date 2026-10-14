No Sassuolo, uma lesão grave para Fedde Leysen, segundo o boletim oficial do clube: "O U.S. Sassuolo Calcio informa que, após a lesão sofrida na partida Sassuolo-Milan de domingo, 11 de outubro, o jogador Fedde Leysen foi submetido a exames que constataram uma lesão no ligamento cruzado anterior da perna esquerda. A lesão sofrida pelo defensor será reavaliada nos próximos dias para definir os procedimentos da cirurgia e a fase de recuperação".