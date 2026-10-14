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US Sassuolo v Torino FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Sassuolo: lesão grave de Fedde Leysen; confira o boletim médico

Sassuolo
F. Leysen
Campeonato Italiano

Jogador do Sassuolo sofre lesão

No Sassuolo, uma lesão grave para Fedde Leysen, segundo o boletim oficial do clube: "O U.S. Sassuolo Calcio informa que, após a lesão sofrida na partida Sassuolo-Milan de domingo, 11 de outubro, o jogador Fedde Leysen foi submetido a exames que constataram uma lesão no ligamento cruzado anterior da perna esquerda. A lesão sofrida pelo defensor será reavaliada nos próximos dias para definir os procedimentos da cirurgia e a fase de recuperação".

  • Será necessária uma cirurgia de reconstrução do ligamento, seguida de um período de afastamento forçado de vários meses.

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