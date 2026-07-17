O Sassuolo oficializou a transferência de Tarik Muharemovic para o Leeds. O zagueiro, nascido em 2003, que no passado também esteve na mira da Inter e da Juventus (que detém uma porcentagem sobre a revenda), segue assim para a Inglaterra por uma quantia significativa de 40 milhões de euros.
Traduzido por
Sassuolo: é oficial a transferência de Muharemovic para o Leeds. Quanto a Juventus vai receber
O COMUNICADO OFICIAL
"O U.S. Sassuolo Calcio informa que transferiu, a título definitivo, os direitos esportivos do jogador Tarik Muharemovic para o Leeds United FC.
O clube deseja a Tarik as melhores felicidades na vida pessoal e profissional”.
QUANTO A JUVENTUS ARRECADA
Os bianconeri tentaram por muito tempo trazer Muharemovic de volta a Turim, depois de tê-lo emprestado com opção de compra obrigatória aos neroverdi por 3 milhões de euros. A Juventus, no entanto, manteve uma participação de 50% na revenda e, assim, receberá 20 milhões de euros dos 40 pagos pelo Leeds.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.