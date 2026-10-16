Sassuolo, Aquilani: "Muric? Eu não tiraria conclusões ainda"

Sobre Muric: "Se vou continuar confiando nele? É difícil dizer agora. Tenho muita confiança nele e nos meus jogadores. O erro pode acontecer, mas eu não tiraria conclusões agora", segundo o TMW."É claro que é preciso melhorar, mas não vamos colocar a culpa em ninguém".





Sobre Berardi: "Continua sendo peça central deste Sassuolo? Sim, sem dúvida. Para nós, ele é um jogador fundamental, que impulsiona a equipe e conhece certas dinâmicas deste time".











