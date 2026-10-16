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US Sassuolo v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Sassuolo, Aquilani: "Muric? Eu não tiraria conclusões ainda"

A. Aquilani
Sassuolo
Campeonato Italiano

O técnico do Sassuolo fala após a derrota no campo do Frosinone

Alberto Aquilani, técnico do Sassuolo, falou à DAZN após a derrota por 4 a 2 no campo do Frosinone, no jogo antecipado de sexta-feira da sétima rodada da Serie A: "Quando você comete certos erros, tudo fica mais difícil. Faz parte do jogo, mas, quando isso vira falta de cuidado, é preciso dar um basta, porque são erros evitáveis e depois tudo fica mais complicado".


  • Sobre Muric: "Se vou continuar confiando nele? É difícil dizer agora. Tenho muita confiança nele e nos meus jogadores. O erro pode acontecer, mas eu não tiraria conclusões agora", segundo o TMW."É claro que é preciso melhorar, mas não vamos colocar a culpa em ninguém".


    Sobre Berardi: "Continua sendo peça central deste Sassuolo? Sim, sem dúvida. Para nós, ele é um jogador fundamental, que impulsiona a equipe e conhece certas dinâmicas deste time".




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