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Como 1907 v US Sassuolo - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Sassuolo, Aquilani: "É preciso pedir desculpas. Falta a atitude de querer se defender com agressividade"

Sassuolo x Lazio
Sassuolo
Lazio
Campeonato Italiano

O técnico fala após a dura derrota para a Lazio

Alberto Aquilani, técnico do Sassuolo, falou em entrevista coletiva após a derrota em casa por 6 a 2 para a Lazio.


"Isso é bem verdade, mas às vezes o adversário também fica com a bola, e isso não é bom. Não há muito a dizer, é preciso pedir desculpas. Falta aquela atitude de querer se defender com agressividade", segundo o TMW.


"Pode ser uma questão mental, tática, individual ou coletiva. Perdemos dois jogadores importantes, mas, se eu viesse aqui buscar essas desculpas, seria um homem muito pequeno. Vocês nunca vão me ouvir dizer coisas assim."

  • "Há pouca proteção, não se percebe o perigo. Existe essa ideia de que, quando temos a bola, somos perigosos, e isso é uma limitação".


    "Matic tem 39 anos e, às vezes, é preciso pensar que ele não está disponível. Hoje ele tinha um problema, mas também é preciso pensar em deixar outra pessoa jogar de vez em quando. Lipani e Bakola têm potencial, mas precisam evoluir".

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