Sassuolo, Aquilani: "É preciso pedir desculpas. Falta a atitude de querer se defender com agressividade"

Alberto Aquilani, técnico do Sassuolo, falou em entrevista coletiva após a derrota em casa por 6 a 2 para a Lazio.





"Isso é bem verdade, mas às vezes o adversário também fica com a bola, e isso não é bom. Não há muito a dizer, é preciso pedir desculpas. Falta aquela atitude de querer se defender com agressividade", segundo o TMW.





"Pode ser uma questão mental, tática, individual ou coletiva. Perdemos dois jogadores importantes, mas, se eu viesse aqui buscar essas desculpas, seria um homem muito pequeno. Vocês nunca vão me ouvir dizer coisas assim."