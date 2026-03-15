Um gol de Gustav Isaksen freia a marcha do Milan rumo ao primeiro lugar. Os rossoneri perdem por 0 a 1 no Olimpico contra a Lazio; decisivo o gol do dinamarquês aos 26 minutos do primeiro tempo, que afasta a equipe de Allegri da Inter: ontem, os nerazzurri empataram em 1 a 1 contra a Atalanta, mas a derrota do Milan faz com que eles abram uma vantagem de um ponto sobre a equipe de Chivu, que agora está com +8 sobre os rossoneri. O Milan perdeu após duas vitórias consecutivas contra a Cremonese e justamente no clássico contra a Inter; o próximo jogo será no San Siro contra o Torino, e a Inter jogará em Florença contra a equipe de Vanoli.
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Sarri após Lazio x Milan: "É a minha temporada mais difícil desde que estou na Série A"
A ANÁLISE DE SARRI
Após a partida, o técnico da Lazio, Maurizio Sarri, comentou assim sobre a vitória dos biancocelesti: “Foi uma noite emocionante; rever o Olimpico com nossa torcida e com um apoio espetacular foi maravilhoso”, disse ele à DAZN. “Estou feliz que a equipe tenha dado essa satisfação aos torcedores. Minha sensação é que temos a responsabilidade de não ter encerrado o primeiro tempo com uma vantagem maior; depois, não conseguimos manter essa intensidade durante toda a partida, mas com seis ausências e poucas opções no banco, não foi fácil. Estamos evoluindo em muitos aspectos, esperamos que sejam as bases para o futuro; desde que estou na Série A, esta é a temporada mais difícil, por inúmeros motivos. Eu também elogiei a equipe, porque havia motivos para desistir, mas os rapazes continuam trabalhando em alto nível”.
SOBRE O RETORNO DOS TORCEDORES
Sarri também comentou sobre a decisão dos torcedores de comparecerem ao estádio na partida contra o Milan, mas deixou claro que se tratou apenas de uma exceção: “Ao ler o comunicado dos torcedores,parece que essa presença deles foi pontual; espero que haja uma reconsideração, embora haja muitos motivos para essa situação, então não sei se isso será viável. Não quero fazer apelos para que os torcedores voltem constantemente ao estádio, porque respeito as decisões das pessoas e não posso ter a presunção de não respeitar a escolha delas”.