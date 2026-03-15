Após a partida, o técnico da Lazio, Maurizio Sarri, comentou assim sobre a vitória dos biancocelesti: “Foi uma noite emocionante; rever o Olimpico com nossa torcida e com um apoio espetacular foi maravilhoso”, disse ele à DAZN. “Estou feliz que a equipe tenha dado essa satisfação aos torcedores. Minha sensação é que temos a responsabilidade de não ter encerrado o primeiro tempo com uma vantagem maior; depois, não conseguimos manter essa intensidade durante toda a partida, mas com seis ausências e poucas opções no banco, não foi fácil. Estamos evoluindo em muitos aspectos, esperamos que sejam as bases para o futuro; desde que estou na Série A, esta é a temporada mais difícil, por inúmeros motivos. Eu também elogiei a equipe, porque havia motivos para desistir, mas os rapazes continuam trabalhando em alto nível”.