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San Diego FC confirma a contratação do ex-atacante de Villarreal e Real Betis Cedric Bakambu
Atacante acerta transferência para os Estados Unidos
O San Diego oficializou a contratação de Bakambu em uma transferência sem custos após o fim de sua passagem pelo Betis, da La Liga. O atacante de 35 anos assinou contrato até a temporada de 2026 da MLS, com opções de extensão para 2027 e 2028. Bakambu chega à Califórnia logo após ter sido titular em três partidas pela RD Congo na Copa do Mundo de 2026, ajudando os estreantes no torneio a alcançarem a fase de 32 avos de final.
- AFP
Clube elogia a experiência do veterano
Falando por meio de um anúncio oficial do clube, o diretor esportivo Tyler Heaps deu as boas-vindas ao experiente atacante: "Cedric traz um nível incrível de experiência e qualidade comprovada ao San Diego FC."
Heaps fez questão de destacar rapidamente a bagagem do atacante no mais alto nível: "Ele construiu uma carreira extraordinária competindo nos mais altos níveis na Europa e internacionalmente, e sua capacidade de balançar as redes com consistência tem sido uma parte definidora do seu jogo. Ele entende o que é preciso para render nos maiores palcos e traz uma mentalidade vencedora que será extremamente valiosa para o nosso grupo."
Ele acrescentou: "Estamos muito felizes em receber Cedric e sua família em San Diego e ansiosos para vê-lo deixar sua marca em nosso clube."
Carreira prolífica reforça o ataque
Desde sua afirmação no futebol profissional pelo Sochaux, o atacante congolês acumulou 191 gols e 49 assistências em 492 partidas, com passagens por Villarreal, Marseille, Olympiacos e Galatasaray. No cenário internacional, marcou 21 gols em 72 jogos pela RD Congo, além de disputar quatro edições da Copa Africana de Nações.
Sua chegada acrescenta poder de fogo comprovado a um setor ofensivo que já conta com Anders Dreyer, Marcus Ingvartsen e o também atacante da Copa do Mundo de 2026 Elias Achouri.
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Corrida pelos playoffs esquenta antes
O San Diego ocupa atualmente a oitava colocação na Conferência Oeste com 30 pontos, enquanto busca garantir uma segunda classificação consecutiva aos Audi MLS Cup Playoffs. A chegada de Bakambu deve oferecer mais poder de decisão no terço final durante a reta final da temporada regular. Integrar rapidamente o experiente atacante ao lado do setor ofensivo já existente será crucial para a comissão técnica manter o embalo antes de jogos decisivos.
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