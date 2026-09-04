Falando por meio de um anúncio oficial do clube, o diretor esportivo Tyler Heaps deu as boas-vindas ao experiente atacante: "Cedric traz um nível incrível de experiência e qualidade comprovada ao San Diego FC."

Heaps fez questão de destacar rapidamente a bagagem do atacante no mais alto nível: "Ele construiu uma carreira extraordinária competindo nos mais altos níveis na Europa e internacionalmente, e sua capacidade de balançar as redes com consistência tem sido uma parte definidora do seu jogo. Ele entende o que é preciso para render nos maiores palcos e traz uma mentalidade vencedora que será extremamente valiosa para o nosso grupo."

Ele acrescentou: "Estamos muito felizes em receber Cedric e sua família em San Diego e ansiosos para vê-lo deixar sua marca em nosso clube."