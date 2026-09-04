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England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

San Diego FC confirma a contratação do ex-atacante de Villarreal e Real Betis Cedric Bakambu

Mercado da bola
C. Bakambu
San Diego FC
Major League Soccer

O San Diego FC, da MLS, anunciou a contratação do veterano atacante Cedric Bakambu em transferência sem custos após sua saída do Real Betis. O atacante de 35 anos assinou contrato até a temporada de 2026, com opções de extensão até 2028, trazendo ampla experiência europeia para a busca do clube por uma vaga nos playoffs da Audi MLS Cup.

  • Atacante acerta transferência para os Estados Unidos

    O San Diego oficializou a contratação de Bakambu em uma transferência sem custos após o fim de sua passagem pelo Betis, da La Liga. O atacante de 35 anos assinou contrato até a temporada de 2026 da MLS, com opções de extensão para 2027 e 2028. Bakambu chega à Califórnia logo após ter sido titular em três partidas pela RD Congo na Copa do Mundo de 2026, ajudando os estreantes no torneio a alcançarem a fase de 32 avos de final.


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    Clube elogia a experiência do veterano

    Falando por meio de um anúncio oficial do clube, o diretor esportivo Tyler Heaps deu as boas-vindas ao experiente atacante: "Cedric traz um nível incrível de experiência e qualidade comprovada ao San Diego FC."

    Heaps fez questão de destacar rapidamente a bagagem do atacante no mais alto nível: "Ele construiu uma carreira extraordinária competindo nos mais altos níveis na Europa e internacionalmente, e sua capacidade de balançar as redes com consistência tem sido uma parte definidora do seu jogo. Ele entende o que é preciso para render nos maiores palcos e traz uma mentalidade vencedora que será extremamente valiosa para o nosso grupo."

    Ele acrescentou: "Estamos muito felizes em receber Cedric e sua família em San Diego e ansiosos para vê-lo deixar sua marca em nosso clube."

  • Carreira prolífica reforça o ataque

    Desde sua afirmação no futebol profissional pelo Sochaux, o atacante congolês acumulou 191 gols e 49 assistências em 492 partidas, com passagens por Villarreal, Marseille, Olympiacos e Galatasaray. No cenário internacional, marcou 21 gols em 72 jogos pela RD Congo, além de disputar quatro edições da Copa Africana de Nações.

    Sua chegada acrescenta poder de fogo comprovado a um setor ofensivo que já conta com Anders Dreyer, Marcus Ingvartsen e o também atacante da Copa do Mundo de 2026 Elias Achouri.

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  • San Diego FC v LA GalaxyGetty Images Sport

    Corrida pelos playoffs esquenta antes

    O San Diego ocupa atualmente a oitava colocação na Conferência Oeste com 30 pontos, enquanto busca garantir uma segunda classificação consecutiva aos Audi MLS Cup Playoffs. A chegada de Bakambu deve oferecer mais poder de decisão no terço final durante a reta final da temporada regular. Integrar rapidamente o experiente atacante ao lado do setor ofensivo já existente será crucial para a comissão técnica manter o embalo antes de jogos decisivos.

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