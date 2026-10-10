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Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Samuele Inacio: depois da decepção na seleção, marca na 'Série D' alemã

S. Inacio
Borussia Dortmund II
Borussia Dortmund

O jogador nascido em 2008 em campo com a equipe B do Borussia Dortmund

Samuele Inacio havia deixado a concentração da seleção italiana com um véu de decepção e, talvez, também com uma ponta de raiva, por não ter jogado nem um minuto nas quatro partidas disputadas pela Itália de Roberto Mancini contra Bélgica, Turquia (duas vezes) e França. Depois de ter estreado em junho contra Luxemburgo com Silvio Baldini no banco, ainda que por apenas um minuto mais os acréscimos, o jogador nascido em 2008 e em Bérgamo esperava ter pelo menos uma oportunidade também neste caso.


De volta a Dortmund, Inacio não jogou na partida empatada por 2 a 2 pelo Borussia Dortmund treinado por Nico Kovac na noite de sexta-feira contra o Werder Bremen: para Inacio, 90 minutos no banco e o total de participações na temporada com o Dortmund parado em 3 jogos e 2 gols (ambos na Copa da Alemanha).

  • O filho de ex-jogador, por sua vez, foi acionado hoje no time B do Borussia Dortmund, que disputa a Regionalliga Oeste, equivalente à Série D italiana. Contra o Wattenscheid, Samuele Inacio foi titular e marcou um gol aos 37 minutos de jogo.


    A partida terminou com vitória por 3 a 2 do Borussia Dortmund II.




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