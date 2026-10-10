Samuele Inacio havia deixado a concentração da seleção italiana com um véu de decepção e, talvez, também com uma ponta de raiva, por não ter jogado nem um minuto nas quatro partidas disputadas pela Itália de Roberto Mancini contra Bélgica, Turquia (duas vezes) e França. Depois de ter estreado em junho contra Luxemburgo com Silvio Baldini no banco, ainda que por apenas um minuto mais os acréscimos, o jogador nascido em 2008 e em Bérgamo esperava ter pelo menos uma oportunidade também neste caso.





De volta a Dortmund, Inacio não jogou na partida empatada por 2 a 2 pelo Borussia Dortmund treinado por Nico Kovac na noite de sexta-feira contra o Werder Bremen: para Inacio, 90 minutos no banco e o total de participações na temporada com o Dortmund parado em 3 jogos e 2 gols (ambos na Copa da Alemanha).