Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
grafica cm bologna italianoGetty Images

Traduzido por

Rumo a Bolonha-Roma, Italiano: “Gasperini é um exemplo para todos, nosso jantar...”

O técnico do Bologna fala na véspera da partida de ida das oitavas de final da Liga Europa contra a Roma.

Vincenzo Italiano, técnico do Bologna, fala em coletiva de imprensa na véspera da partida de amanhã contra a Roma, válida pela partida de ida das oitavas de final da Liga Europa, marcada para amanhã às 18h45 no Dall'Ara.

Já superamos a derrota para o Verona e estamos concentrados em tentar explorar algumas falhas deles. Analisei todas as nossas derrotas em casa: algumas delas foram merecidas, outras poderíamos ter vencido. É um momento e uma temporada assim, mas ainda temos jogos pela frente para mudar o rumo da temporada e vamos tentar. Atitude, vontade e atenção por parte dos nossos jogadores não faltam”.

A Roma está bem: defende com grande solidez, sofre poucos gols e encontrou um atacante que está jogando muito bem, como Malen. É uma equipe agressiva e teremos que estar preparados. Em geral, temo toda a Roma”.

“Não considero este jogo decisivo para a temporada, porque se chegássemos às quartas de final, você me faria a mesma pergunta. Contra o Verona, merecemos perder. A Serie A é um campeonato muito difícil e é preciso saber aceitar também as derrotas. Ainda faltam dez jogos e é cedo para um julgamento final”.

  • Quanto aos lesionados, Miranda não parou completamente e continuou a treinar, embora separadamente. Heggem, por sua vez, treina individualmente há cerca de quinze dias. O espanhol está mais adiantado na recuperação, mas amanhã avaliaremos se alguém poderá aguentar - relata o Il Corriere dello Sport -. Pobega tem boas chances de começar como titular. Ele é um jogador importante para nós e o fato de ter ficado no banco não significa que foi deixado de lado. Castro ou Dallinga? Ainda não decidi: Thijs ainda tem alguns problemas físicos, enquanto Santi tem jogado muito ultimamente”. 

    Entrevistado pela Sky, Italiano também fala sobre o famoso jantar que ele e Gasperini prometeram um ao outro há muito tempo e que ainda não aconteceu: “Veremos se vai acontecer amanhã. Tenho uma grande admiração por ele e pelo trabalho extraordinário que fez na Atalanta. Remo (Freuler, ndr) também viveu isso de perto: ele foi um exemplo para todos, conseguindo conquistar troféus e reconhecimentos pessoais. Minha admiração por ele é enorme e, se conseguirmos fazer aquele jantar, tenho certeza de que vai durar horas, porque vamos acabar falando de futebol até o restaurante fechar”. 

    • Publicidade
Liga Europa
Bologna crest
Bologna
BOL
Roma crest
Roma
ROM
0