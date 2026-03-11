Rumo a Bolonha-Roma, Italiano: “Gasperini é um exemplo para todos, nosso jantar...”

Vincenzo Italiano, técnico do Bologna, fala em coletiva de imprensa na véspera da partida de amanhã contra a Roma, válida pela partida de ida das oitavas de final da Liga Europa, marcada para amanhã às 18h45 no Dall'Ara.

“Já superamos a derrota para o Verona e estamos concentrados em tentar explorar algumas falhas deles. Analisei todas as nossas derrotas em casa: algumas delas foram merecidas, outras poderíamos ter vencido. É um momento e uma temporada assim, mas ainda temos jogos pela frente para mudar o rumo da temporada e vamos tentar. Atitude, vontade e atenção por parte dos nossos jogadores não faltam”.

“A Roma está bem: defende com grande solidez, sofre poucos gols e encontrou um atacante que está jogando muito bem, como Malen. É uma equipe agressiva e teremos que estar preparados. Em geral, temo toda a Roma”.

“Não considero este jogo decisivo para a temporada, porque se chegássemos às quartas de final, você me faria a mesma pergunta. Contra o Verona, merecemos perder. A Serie A é um campeonato muito difícil e é preciso saber aceitar também as derrotas. Ainda faltam dez jogos e é cedo para um julgamento final”.