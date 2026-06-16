Ruben Amorim é o novo técnico do Milan: assinou contrato até 2028, com opção de prorrogação até 2029

Quase todos os troféus conquistados por Ruben Amorim como técnico foram com o Sporting de Lisboa: dois campeonatos portugueses, duas Copas da Liga portuguesas (além de outra conquistada com o Braga) e uma Supercopa de Portugal. Ele chegou em março de 2020, em plena pandemia de Covid, vindo do Braga, tornando-se naquela temporada o quarto treinador do Sporting Lisboa, que pagou uma cláusula de 10 milhões para contratá-lo, e permaneceu no cargo até novembro de 2024, quando assinou com o United. Quatro anos e meio de sorrisos e triunfos, conquistou o campeonato 19 anos após a última vitória do Sporting e valorizou um número infinito de jogadores: de Nuno Mendes a Pedro Porro, passando por Hjulmand, Palhinha e Quenda. O melhor? Viktor Gyökeres, contratado do Coventry City, da segunda divisão inglesa, e revendido ao Arsenal por um total de 70 milhões após 97 gols em 102 partidas.