Ronaldinho revive título de 2002 e vê Neymar como esperança do Brasil na Copa do Mundo: “É o melhor deles todos”

Ao falar sobre o significado de vencer uma Copa do Mundo, Ronaldinho não conseguiu esconder a emoção.
O ex-craque afirmou que o título mundial representa o maior sonho possível para qualquer jogador de futebol e aproveitou para deixar um recado direto aos atletas que disputarão o torneio em 2026.
“Ainda bem que estou de óculos, porque o olho encheu de lágrima”, disse, antes de completar:
“Dê tudo, dê a vida. O melhor sentimento do mundo é ser campeão do mundo. Às vezes você só tem uma chance. No resto da vida você será conhecido como campeão do mundo.”
Mais de duas décadas depois do penta, Ronaldinho segue sendo uma das vozes mais respeitadas quando o assunto é seleção brasileira. E, para ele, o caminho do Brasil rumo ao hexa passa, inevitavelmente, pelos pés de Neymar.
A convocação final acontecerá no próximo dia 18 de maio, no Rio de Janeiro. O Brasil estreia na Copa do Mundo de 2026 no dia 13 de junho, contra o Marrocos. Escócia e Haiti completam o Grupo C da competição.