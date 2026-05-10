Ronaldinho revive título de 2002 e vê Neymar como esperança do Brasil na Copa do Mundo: “É o melhor deles todos”

Ao comentar sobre a lista final de Carlo Ancelotti, Ronaldinho foi direto ao responder se levaria o camisa 10 do Santos para o Mundial.

“Eu também levaria. Com todo respeito aos jogadores, ele é o melhor deles todos”, afirmou o ex-jogador.

A declaração reforça o movimento crescente de apoio a Neymar nos bastidores do futebol brasileiro às vésperas da convocação definitiva para a Copa.

Durante a conversa, Ronaldinho explicou que, para ele, a presença de Neymar na América do Norte depende exclusivamente das condições físicas do atacante.

Segundo o ex-meia, tecnicamente o camisa 10 ainda está acima dos demais jogadores brasileiros da atual geração.

“Onde a gente chega sempre perguntam sobre Copa, sobre o Neymar… Tá louco. Só se tiver problema de lesão. Estando bem, não tem como”, declarou.

Neymar vive reta final de recuperação física e tenta convencer Ancelotti nos últimos compromissos antes da divulgação da lista oficial da seleção brasileira.