Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Ronaldinho NeymarReprodução
Luis Felipe Gonçalves

Ronaldinho revive título de 2002 e vê Neymar como esperança do Brasil na Copa do Mundo: “É o melhor deles todos”

Brasil
Neymar
Copa do Mundo
Ronaldinho

Ídolo da seleção se emociona ao falar do penta, relembra bastidores de conquista e defende presença do craque do Santos no Mundial

Ronaldinho Gaúcho voltou no tempo ao relembrar uma das maiores conquistas da história do futebol brasileiro.

Campeão da Copa do Mundo de 2002 com a seleção brasileira, o ex-camisa 10 reviveu memórias do pentacampeonato em entrevista ao ex-companheiro Denílson e aproveitou para defender publicamente a convocação de Neymar para a Copa do Mundo de 2026.

Veja a GOAL direto do Whatsapp, de graçaEntre já!
  • Brazil's forwards Neymar (L) and RonaldiAFP

    Neymar na Copa?

    Ao comentar sobre a lista final de Carlo Ancelotti, Ronaldinho foi direto ao responder se levaria o camisa 10 do Santos para o Mundial.

    “Eu também levaria. Com todo respeito aos jogadores, ele é o melhor deles todos”, afirmou o ex-jogador.

    A declaração reforça o movimento crescente de apoio a Neymar nos bastidores do futebol brasileiro às vésperas da convocação definitiva para a Copa.

    Durante a conversa, Ronaldinho explicou que, para ele, a presença de Neymar na América do Norte depende exclusivamente das condições físicas do atacante.

    Segundo o ex-meia, tecnicamente o camisa 10 ainda está acima dos demais jogadores brasileiros da atual geração.

    “Onde a gente chega sempre perguntam sobre Copa, sobre o Neymar… Tá louco. Só se tiver problema de lesão. Estando bem, não tem como”, declarou.

    Neymar vive reta final de recuperação física e tenta convencer Ancelotti nos últimos compromissos antes da divulgação da lista oficial da seleção brasileira.

    Brasileirão, Copa do Brasil, Série B e maisAssine já!
    • Publicidade
  • WC2002-GER-BRA-TEAM CELEBRATIONAFP

    Lembranças do penta

    Além de falar sobre Neymar, Ronaldinho mergulhou nas lembranças da campanha do pentacampeonato mundial.

    O ex-jogador revelou sentir saudade constante da convivência com os companheiros daquela geração histórica da seleção.

    Entre risadas e emoção, ele relembrou especialmente a relação com o ex-goleiro Marcos.

    “Sinto muita saudade do Marcão. Ele era muita resenha, sentava sempre do meu lado. Aquilo era uma família”, contou.

    Ronaldinho também citou o reencontro recente com Ronaldo Nazário e revelou ter se emocionado ao perceber o impacto que o título de 2002 ainda causa nos ex-jogadores.

    “Encontrei o Ronaldo outro dia… Pela grandeza dele, ver ele lembrando daquilo com o olho cheio de água… Foi muito emocionante.”

  • Brazil v Croatia - International FriendlyGetty Images Sport

    Recado à geração atual

    Ao falar sobre o significado de vencer uma Copa do Mundo, Ronaldinho não conseguiu esconder a emoção.

    O ex-craque afirmou que o título mundial representa o maior sonho possível para qualquer jogador de futebol e aproveitou para deixar um recado direto aos atletas que disputarão o torneio em 2026.

    “Ainda bem que estou de óculos, porque o olho encheu de lágrima”, disse, antes de completar:

    “Dê tudo, dê a vida. O melhor sentimento do mundo é ser campeão do mundo. Às vezes você só tem uma chance. No resto da vida você será conhecido como campeão do mundo.”

    Mais de duas décadas depois do penta, Ronaldinho segue sendo uma das vozes mais respeitadas quando o assunto é seleção brasileira. E, para ele, o caminho do Brasil rumo ao hexa passa, inevitavelmente, pelos pés de Neymar.

    A convocação final acontecerá no próximo dia 18 de maio, no Rio de Janeiro. O Brasil estreia na Copa do Mundo de 2026 no dia 13 de junho, contra o Marrocos. Escócia e Haiti completam o Grupo C da competição.