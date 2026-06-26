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Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

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Ronald Koeman destaca a ameaça representada por Achraf Hakimi, enquanto a Holanda se prepara para um confronto “acirrado” nas oitavas de final contra o Marrocos

R. Koeman
A. Hakimi
Países Baixos x Marrocos
Países Baixos
Marrocos
Copa do Mundo

O técnico da seleção holandesa, Ronald Koeman, apontou o lateral do Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, como a principal ameaça antes do confronto nas oitavas de final da Copa do Mundo contra o Marrocos. A seleção holandesa se prepara para uma batalha extremamente intensa no México contra os atuais campeões africanos, com o objetivo de garantir uma vaga nas quartas de final.

  • A seleção holandesa garante confronto contra o Marrocos

    A Holanda superou com segurança sua última partida da fase de grupos com uma vitória contundente por 3 a 1 sobre a Tunísia, em Kansas City, garantindo assim sua vaga nas oitavas de final. O recém-contratado zagueiro do Tottenham Hotspur, Jan Paul van Hecke, marcou a ocasião ao marcar seu primeiro gol pela seleção, antes de expressar sua imensa empolgação com o desafio que se aproxima. A seleção holandesa deve agora viajar para Monterrey para um confronto contra a formidável seleção marroquina, que possui uma qualidade técnica de alto nível.

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  • FBL-WC-2026-MATCH58-TUN-NEDAFP

    Espera-se um confronto acirrado e emocionante

    O elenco está plenamente ciente da atmosfera intensa que os aguarda, com Van Hecke prevendo uma batalha acirrada no México. Conforme citado pela NOSao refletir sobre o confronto, o zagueiro afirmou: “Este é um jogo pelo qual estou extremamente ansioso. São esses os jogos que a gente quer disputar em uma Copa do Mundo. Acho que vai ser uma partida muito acirrada.”

    O foco tático também se voltou para como lidar com o talento dos adversários, com o técnico da seleção, Koeman, afirmando que vê uma grande ameaça especialmente no capitão do Marrocos, Hakimi. O técnico disse: “Ele é o craque da equipe e um excelente lateral-direito, por isso temos que nos preparar muito bem para enfrentá-lo.”

    O capitão Virgil van Dijk e o meio-campista Frenkie de Jong também expressaram imenso respeito pelos próximos adversários, com Van Dijk observando: “Espero uma grande equipe com muita qualidade futebolística, mas também uma equipe que tem pontos fracos.”

    De Jong acrescentou: “Eu os vi jogar contra o Brasil e eles me causaram uma ótima impressão naquela ocasião. É claro que chegaram às semifinais na última Copa do Mundo, e acho que têm alguns jogadores muito bons. Vai ser uma bela partida.”

  • Amigos da Eredivisie se preparam para um reencontro

    O próximo confronto tem um significado pessoal muito profundo para vários jogadores da seleção marroquina que desenvolveram suas carreiras na primeira divisão holandesa. O meio-campista marroquino Ismael Saibari, que está finalizando uma transferência para o Bayern de Munique neste verão, comemorou o sorteio ao lado do ex-companheiro de equipe Anass Salah-Eddine.

    Saibari admitiu: “Vou encontrar alguns amigos, o que é muito legal. No entanto, ainda não acompanhei a seleção holandesa de perto; vou ouvir do técnico quais serão as táticas.”

    Salah-Eddine compartilhou desses sentimentos calorosos, acrescentando: “Um jogo maravilhoso, é claro. Vou jogar contra meus melhores amigos. A Holanda é uma ótima seleção, mas sinto o mesmo em relação à nossa.”

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    O teste decisivo em Monterrey está por vir

    A Holanda enfrentará um grande teste às suas credenciais no torneio ao entrar na atmosfera eletrizante de Monterrey nesta terça-feira para enfrentar o Marrocos. A equipe de Koeman precisa estar à altura da intensidade demonstrada pelos campeões africanos desde o apito inicial para resistir à pressão logo no início e manter vivas suas esperanças de conquistar o título.

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