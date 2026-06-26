Getty Images Sport
Traduzido por
Ronald Koeman destaca a ameaça representada por Achraf Hakimi, enquanto a Holanda se prepara para um confronto “acirrado” nas oitavas de final contra o Marrocos
A seleção holandesa garante confronto contra o Marrocos
A Holanda superou com segurança sua última partida da fase de grupos com uma vitória contundente por 3 a 1 sobre a Tunísia, em Kansas City, garantindo assim sua vaga nas oitavas de final. O recém-contratado zagueiro do Tottenham Hotspur, Jan Paul van Hecke, marcou a ocasião ao marcar seu primeiro gol pela seleção, antes de expressar sua imensa empolgação com o desafio que se aproxima. A seleção holandesa deve agora viajar para Monterrey para um confronto contra a formidável seleção marroquina, que possui uma qualidade técnica de alto nível.
- AFP
Espera-se um confronto acirrado e emocionante
O elenco está plenamente ciente da atmosfera intensa que os aguarda, com Van Hecke prevendo uma batalha acirrada no México. Conforme citado pela NOSao refletir sobre o confronto, o zagueiro afirmou: “Este é um jogo pelo qual estou extremamente ansioso. São esses os jogos que a gente quer disputar em uma Copa do Mundo. Acho que vai ser uma partida muito acirrada.”
O foco tático também se voltou para como lidar com o talento dos adversários, com o técnico da seleção, Koeman, afirmando que vê uma grande ameaça especialmente no capitão do Marrocos, Hakimi. O técnico disse: “Ele é o craque da equipe e um excelente lateral-direito, por isso temos que nos preparar muito bem para enfrentá-lo.”
O capitão Virgil van Dijk e o meio-campista Frenkie de Jong também expressaram imenso respeito pelos próximos adversários, com Van Dijk observando: “Espero uma grande equipe com muita qualidade futebolística, mas também uma equipe que tem pontos fracos.”
De Jong acrescentou: “Eu os vi jogar contra o Brasil e eles me causaram uma ótima impressão naquela ocasião. É claro que chegaram às semifinais na última Copa do Mundo, e acho que têm alguns jogadores muito bons. Vai ser uma bela partida.”
Amigos da Eredivisie se preparam para um reencontro
O próximo confronto tem um significado pessoal muito profundo para vários jogadores da seleção marroquina que desenvolveram suas carreiras na primeira divisão holandesa. O meio-campista marroquino Ismael Saibari, que está finalizando uma transferência para o Bayern de Munique neste verão, comemorou o sorteio ao lado do ex-companheiro de equipe Anass Salah-Eddine.
Saibari admitiu: “Vou encontrar alguns amigos, o que é muito legal. No entanto, ainda não acompanhei a seleção holandesa de perto; vou ouvir do técnico quais serão as táticas.”
Salah-Eddine compartilhou desses sentimentos calorosos, acrescentando: “Um jogo maravilhoso, é claro. Vou jogar contra meus melhores amigos. A Holanda é uma ótima seleção, mas sinto o mesmo em relação à nossa.”
- Getty Images Sport
O teste decisivo em Monterrey está por vir
A Holanda enfrentará um grande teste às suas credenciais no torneio ao entrar na atmosfera eletrizante de Monterrey nesta terça-feira para enfrentar o Marrocos. A equipe de Koeman precisa estar à altura da intensidade demonstrada pelos campeões africanos desde o apito inicial para resistir à pressão logo no início e manter vivas suas esperanças de conquistar o título.