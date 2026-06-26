Ronald Koeman destaca a ameaça representada por Achraf Hakimi, enquanto a Holanda se prepara para um confronto “acirrado” nas oitavas de final contra o Marrocos

O elenco está plenamente ciente da atmosfera intensa que os aguarda, com Van Hecke prevendo uma batalha acirrada no México. Conforme citado pela NOSao refletir sobre o confronto, o zagueiro afirmou: “Este é um jogo pelo qual estou extremamente ansioso. São esses os jogos que a gente quer disputar em uma Copa do Mundo. Acho que vai ser uma partida muito acirrada.”

O foco tático também se voltou para como lidar com o talento dos adversários, com o técnico da seleção, Koeman, afirmando que vê uma grande ameaça especialmente no capitão do Marrocos, Hakimi. O técnico disse: “Ele é o craque da equipe e um excelente lateral-direito, por isso temos que nos preparar muito bem para enfrentá-lo.”

O capitão Virgil van Dijk e o meio-campista Frenkie de Jong também expressaram imenso respeito pelos próximos adversários, com Van Dijk observando: “Espero uma grande equipe com muita qualidade futebolística, mas também uma equipe que tem pontos fracos.”

De Jong acrescentou: “Eu os vi jogar contra o Brasil e eles me causaram uma ótima impressão naquela ocasião. É claro que chegaram às semifinais na última Copa do Mundo, e acho que têm alguns jogadores muito bons. Vai ser uma bela partida.”