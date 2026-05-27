Romelu Lukaku, "irritado", manifesta desejo de PERMANECER no Napoli após a "exagerada" saga da recuperação da lesão

Lukaku deixou claro que não tem intenção de deixar o Napoli neste verão, apesar de uma temporada marcada por lesões e tensões fora de campo. O atacante, que chegou ao Estádio Diego Armando Maradona em agosto de 2024, teve dificuldades para encontrar seu ritmo durante uma segunda temporada em que ficou limitado a apenas cinco participações como reserva na Série A.

“Fiquei um pouco irritado com a forma como alguns meios de comunicação italianos apresentaram a situação”, disse Lukaku em entrevista ao La Dernière Heure. “Eles exageraram. Não vim para a Bélgica de férias; queria voltar a ser a melhor versão de mim mesmo o mais rápido possível. Agora está tudo bem [sua relação com o clube]. Vocês entendem por que agi daquela maneira. Meu amor pelo clube permanece intacto.”