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Romelu Lukaku, "irritado", manifesta desejo de PERMANECER no Napoli após a "exagerada" saga da recuperação da lesão
Uma postura desafiadora em relação ao seu futuro
Lukaku deixou claro que não tem intenção de deixar o Napoli neste verão, apesar de uma temporada marcada por lesões e tensões fora de campo. O atacante, que chegou ao Estádio Diego Armando Maradona em agosto de 2024, teve dificuldades para encontrar seu ritmo durante uma segunda temporada em que ficou limitado a apenas cinco participações como reserva na Série A.
“Fiquei um pouco irritado com a forma como alguns meios de comunicação italianos apresentaram a situação”, disse Lukaku em entrevista ao La Dernière Heure. “Eles exageraram. Não vim para a Bélgica de férias; queria voltar a ser a melhor versão de mim mesmo o mais rápido possível. Agora está tudo bem [sua relação com o clube]. Vocês entendem por que agi daquela maneira. Meu amor pelo clube permanece intacto.”
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Conflitos com a comissão técnica
A temporada 2025-26 foi marcada por um atrito evidente entre Lukaku e a diretoria do clube. O conflito atingiu o ponto crítico quando o atacante não compareceu ao centro de treinamento do clube após a pausa para os jogos internacionais em março. Essa ausência deixou o técnico Antonio Conte frustrado, já que o treinador italiano admitiu posteriormente estar “decepcionado” pelo fato de Lukaku não ter se comunicado diretamente com ele ao visitar o centro de treinamento para discutir sua recuperação da lesão no tendão.
Conte confirmou desde então que está deixando o Napoli, com especulações ligando-o à vaga na seleção italiana. Apesar da saída do homem que foi o principal impulsionador de sua transferência para o Partenopei, Lukaku não está buscando uma saída, já que seu contrato vai até junho de 2027. “Tenho mais um ano de contrato. Sou jogador do Napoli; não sou o tipo de jogador que pede para sair”, esclareceu.
O caminho para a recuperação na Bélgica
A polêmica em torno de Lukaku girou principalmente em torno de sua decisão de realizar a recuperação de uma lesão longe da supervisão da equipe médica do clube. Embora a mídia tenha sugerido que sua estadia na Bélgica fosse um sinal de distanciamento do elenco, o jogador de 33 anos afirma que seu foco estava inteiramente voltado para a recuperação física. Ele não joga pelo Napoli desde a primavera, o que levantou dúvidas sobre sua preparação para as competições nacionais e internacionais. Enquanto o Napoli se prepara para a vida pós-Conte, Lukaku continua sendo uma figura central no vestiário.
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De olho na Copa do Mundo
Apesar da falta de ritmo de jogo, a seleção belga manteve a confiança em seu maior artilheiro. Lukaku foi convocado para a Copa do Mundo, o que representa uma demonstração significativa de confiança, considerando que ele não joga pelos Diabos Vermelhos desde a partida das eliminatórias contra o País de Gales, em junho do ano passado. A Bélgica estreia na Copa do Mundo contra o Egito em 15 de junho, seguido por uma partida contra o Irã em 21 de junho, antes de encerrar sua trajetória na fase de grupos contra a Nova Zelândia em 26 de junho.