Romelu Lukaku, astro do Napoli que quer sair, surge como alvo surpresa de clube da Ligue 1

O Monaco está trabalhando ativamente em um acordo para contratar o atacante Lukaku, do Napoli, durante a janela de transferências de verão, de acordo com a La Gazzetta dello Sport. O clube da Ligue 1 avalia opções para o ataque em meio ao aumento da incerteza sobre o futuro de Balogun. O atacante pode deixar o Monaco antes do fim da janela de transferências, o que obriga a diretoria do clube a buscar um substituto de peso.

Lukaku, de 33 anos, surgiu nas últimas horas como um alvo de prestígio para o clube. O internacional belga busca um recomeço longe da Itália. Uma mudança para o Principado daria ao Monaco um goleador comprovado no mais alto nível.