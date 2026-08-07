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Yosua Arya

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Romelu Lukaku, astro do Napoli que quer sair, surge como alvo surpresa de clube da Ligue 1

Mercado da bola
R. Lukaku
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O Monaco explora ativamente uma movimentação ambiciosa para contratar o atacante do Napoli Romelu Lukaku, enquanto a incerteza sobre o futuro de Folarin Balogun continua. O atacante belga de 33 anos busca deixar o clube italiano após um conflito com a diretoria neste verão.

  • Monaco entra na disputa por Romelu Lukaku

    O Monaco está trabalhando ativamente em um acordo para contratar o atacante Lukaku, do Napoli, durante a janela de transferências de verão, de acordo com a La Gazzetta dello Sport. O clube da Ligue 1 avalia opções para o ataque em meio ao aumento da incerteza sobre o futuro de Balogun. O atacante pode deixar o Monaco antes do fim da janela de transferências, o que obriga a diretoria do clube a buscar um substituto de peso.

    Lukaku, de 33 anos, surgiu nas últimas horas como um alvo de prestígio para o clube. O internacional belga busca um recomeço longe da Itália. Uma mudança para o Principado daria ao Monaco um goleador comprovado no mais alto nível.

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  • Romelu Lukaku NapoliGetty Images

    Lukaku busca saída após conflito com o Napoli

    Segundo a mesma reportagem, Lukaku está atualmente em conflito com a diretoria do Napoli. A relação se deteriorou, levando o atacante a buscar ativamente uma saída neste verão. Vários clubes do futebol mundial manifestaram interesse em contratar o ex-centroavante do Manchester United. No entanto, o jogador mantém prioridades claras em relação ao seu próximo destino na carreira.

    Embora o clube americano Atlanta mantenha um interesse antigo em levá-lo para a Major League Soccer, Lukaku continua sem se convencer com uma mudança para os Estados Unidos.

  • Atacante belga prefere seguir na Europa

    A preferência clara de Lukaku é permanecer no futebol europeu na próxima temporada. Essa posição dá ao Monaco uma chance real de concluir um acordo pelo experiente atacante. O time francês não é o único da Europa a monitorar sua situação. Também há interesse no atacante belga por parte de clubes da Turquia. Embora uma possível transferência para a Arábia Saudita também possa ser considerada, a opção de se juntar ao Monaco segue sendo uma possibilidade bastante concreta para o atacante.

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  • Romelu Lukaku BelgiumGetty Images

    Semanas decisivas pela frente para o ataque do Monaco

    O Monaco seguirá avaliando suas opções para o ataque enquanto resolve a situação envolvendo Balogun. O avanço das negociações por Lukaku pode acelerar se a saída de Balogun for finalizada.

    Lukaku vai considerar as opções disponíveis antes de decidir seu próximo destino. Com o Monaco apresentando uma oportunidade concreta de permanecer na Europa, são esperados desdobramentos sobre o futuro do belga nos próximos dias.

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