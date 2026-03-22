55. É a soma das idades dos três atacantes da Roma que decidiram a partida contra o Lecce: Robinio Vaz (2007, 19 anos), Antonio Arena (2009, 17 anos) e Lorenzo Venturino (2006, 19 anos; completará 20 em junho). Três jovens talentosos que estão conquistando espaço na equipe de Gasperini. O francês, aliás, dificilmente esquecerá esta partida, pois os giallorossi venceram justamente graças a um gol dele: placar final de 1 a 0, primeiro gol com a camisa giallorossa para o ex-jogador do Marselha, que chegou em janeiro por 30 milhões (25 de valor fixo mais outros 5 de bônus, sendo 3 facilmente alcançáveis e 2 mais complicados).
AFP
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Roma x Lecce: Gasperini termina a partida com três jogadores sub-20 no ataque: Robinio Vaz, Arena e Venturino
AS ESCOLHAS DE GASPERINI
A Roma começou a partida com Pisilli (não tão jovem, mas ainda jovem, nascido em 2004) e Pellegrini atrás de Malen; aos 51 minutos, ocorreu a primeira substituição: Robinio Vaz por El Aynaoui, com o francês no ataque e Pisilli recuado na linha dos meio-campistas; seis minutos depois, saiu o gol do jovem talento francês, uma intuição de Gasperini que, até hoje, havia lhe concedido apenas alguns minutos aqui e ali. A um quarto de hora do fim, Arena também entrou no lugar de Malen e, aos 80 minutos, Venturino substituiu Pellegrini; et voilà, eis aqui o tridente muito jovem da Roma: nos últimos minutos da partida, lá na frente havia três jogadores sub-20, os giallorossi vencem e o olhar está voltado (também) para o futuro.
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