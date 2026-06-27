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CM grafica Kone 16 9Getty Images
Simone Gervasio

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Roma, Vieira “elogia” Koné ao Arsenal: “É o melhor da França, melhor até do que Rabiot e Tchouameni”

Roma
França x Suécia
França
Suécia
Copa do Mundo

O apoio de Vieira a Koné.

Na França dos atacantes que não param de balançar as redes adversárias, quem está surpreendendo aqueles que o conheciam menos no cenário internacional é um jogador da nossa Série A. Estamos falando de Manu Koné, meio-campista da Roma e alvo do Arsenal no mercado de transferências já há algumas semanas. Os londrinos estão levando a sério a contratação do meio-campista da Roma, que no passado também foi especulado para a Inter. E para comprovar o quanto os Gunners estão atentos ao seu perfil, surgiram as palavras de uma lenda do clube, Patrick Vieira.


O ex-meio-campista, hoje comentarista e técnico — com uma passagem pelo Genoa em seu currículo —, falou sobre Koné, recomendando sua contratação ao seu antigo clube. Para o ex-jogador da Inter e da Juve, aliás, Koné é o melhor meio-campista francês da atualidade. Estas foram suas palavras ao Metro.

  • "Ele chegou à Copa do Mundo depois de ter sofrido algumas lesões e passou por uma temporada bastante difícil. No entanto, para mim, ele é atualmente o melhor meio-campista francês. Eu o colocaria à frente de Aurélien Tchouaméni e Adrien Rabiot graças à sua mobilidade em campo. Ele é agressivo, rompe as linhas, tem um algo a mais em relação aos outros, é hábil na recuperação de bola e possui a técnica necessária para participar da construção das jogadas. Tchouaméni, às vezes, joga a bola para trás demais; ele, por sua vez, joga sempre para frente”.

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