Roma, Vieira “elogia” Koné ao Arsenal: “É o melhor da França, melhor até do que Rabiot e Tchouameni”

Na França dos atacantes que não param de balançar as redes adversárias, quem está surpreendendo aqueles que o conheciam menos no cenário internacional é um jogador da nossa Série A. Estamos falando de Manu Koné, meio-campista da Roma e alvo do Arsenal no mercado de transferências já há algumas semanas. Os londrinos estão levando a sério a contratação do meio-campista da Roma, que no passado também foi especulado para a Inter. E para comprovar o quanto os Gunners estão atentos ao seu perfil, surgiram as palavras de uma lenda do clube, Patrick Vieira.





O ex-meio-campista, hoje comentarista e técnico — com uma passagem pelo Genoa em seu currículo —, falou sobre Koné, recomendando sua contratação ao seu antigo clube. Para o ex-jogador da Inter e da Juve, aliás, Koné é o melhor meio-campista francês da atualidade. Estas foram suas palavras ao Metro.