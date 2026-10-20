Roma-Slovan Bratislava





ROMA:





Gollini sem nota - Praticamente não teve trabalho durante toda a partida.





Ghilardi 7 - Sobe mais alto na área do Slovan e dá a assistência para o companheiro de defesa abrir o placar. Atrás, atua sem sobressaltos. No fim, poderia marcar seu primeiro gol na Champions, mas seu belo chute para a rede é anulado por impedimento de dois companheiros.





Balerdi 6,5 - Marca bem o pouco perigoso Marcelli e ainda aparece algumas vezes no ataque em bolas paradas. Cumpre sua função sem dificuldades.





Hermoso 7 - De cabeça, não perdoa: é o segundo gol do espanhol na temporada. Líder e também artilheiro. (aos 77' Koulierakis sem nota)





Molina 7 - Vai e volta pela direita e está no lugar certo para ampliar o placar, completando de primeira para marcar seu primeiro gol pela Roma.





Pisilli 7 - Quase marca com um belo chute de esquerda de fora da área. Depois, balança a rede após uma jogada de Malen e beija a braçadeira de capitão. Dinâmico, ofensivo e dedicado.





de Roon 6,5 - Combina combatividade e organização no meio-campo. É uma peça valiosa para Gasperini. (aos 77' Mancini sem nota)





Wesley 7,5 - No primeiro tempo, avança menos do que seu equivalente pela direita, o que já é notícia. No segundo, assume o protagonismo: a jogada do terceiro gol, marcado por Pisilli, começa com ele e seu passe em profundidade para Soulé, que acabara de entrar. Também sofre o pênalti cometido pelo desatento Blackman, antes de sair de campo após mostrar clara superioridade. (aos 59' Rensch 6 - Limita-se a administrar a posse de bola, sem avançar muito)





Mora 6,5 - Começa com muita disposição, cria a primeira chance potencial de gol da partida e, de modo geral, é o mais ativo da Roma no início do jogo. Perde uma grande chance de ampliar após passe de Malen, mas estava impedido.





Pellegrini 6,5 - Faz um lançamento em arco espetacular de falta para Ghilardi, que dá a assistência para Hermoso abrir o placar. Também se dedica à defesa, mas é obrigado a sair aos 52', após um pequeno problema físico. (aos 52' Soulé 6,5 - Prepara para Malen a jogada que leva ao 3 a 0 e acrescenta qualidade





Malen 8 - Ataca constantemente a profundidade no esquema de Gasperini: primeiro dispara e deixa Mora em ótima condição para marcar; depois, arrisca por conta própria e tenta surpreender Takac, que dá rebote para o gol de Molina. Mantém o ritmo frenético no segundo tempo: dá a assistência para Pisilli ao levar a melhor sobre Barseghyan, quase marca em um contra-ataque e converte o pênalti do 4 a 0. De outro nível. (aos 59' Castro 6 - Entra com o resultado definido, sem encontrar dificuldades, e participa da festa da Roma)





Téc. Gasperini 7 - Havia o risco de subestimar a partida, mas seus jogadores não o fizeram, também por mérito do treinador. É a primeira vitória da Roma na Champions nesta temporada. Agora vêm dois jogos fora de casa que decidirão o futuro da equipe: em Manchester, contra o United, e contra o PSG



