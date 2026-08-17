Rodrigo Mora está a um passo da Roma. Depois das dificuldades encontradas nos últimos dias, a negociação entre o Porto e a Roma decolou nas últimas horas. O acordo ainda não foi fechado, mas há otimismo pela conclusão do negócio, que deve ser fechado nestes valores: 25 milhões de euros mais bônus (deve chegar a cerca de 30) e substanciais 50% sobre uma futura revenda. O Porto partiu de uma pedida de 50 milhões de euros, mas precisa de liquidez para completar o mercado. Farioli quer um atacante (Santiago Gimenez, do Milan, é a primeira opção) e, sem vendas, não pode ser atendido.
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Roma, sinal verde para Rodrigo Mora: troca de documentos com o Porto, os valores do negócio
Ligação decisiva entre Mendes e D'Amico
Ontem à tarde, Jorge Mendes, agente do jogador, teve uma ligação decisiva com o diretor esportivo da Roma, Tony D'Amico. Segundo o Corriere dello Sport, a Roma, que estava irritada com o presidente Villas-Boas, acusado de ter mudado as cartas na mesa quando o acordo já estava fechado, não aumentou sua proposta. Depois do não dos portugueses ao pacote de 7 milhões de euros pelo empréstimo com custo mais 40 milhões de euros pelo direito de compra, ofereceu um valor consistente, mas muito inferior aos 40 (25-30), com uma porcentagem enorme a ser garantida em caso de revenda. Encontrando terreno fértil.
O ataque do advogado de Mora
No sábado, antes de mais um jogo no banco contra o Rio Ave, o advogado de Mora havia atacado o Porto e Farioli: "O garoto está sofrendo com essa situação. Ele quer lutar e jogar, mas acabou se tornando a terceira opção. A operação nas condições que o Porto quer é praticamente impossível, só Mendes pode conseguir 50 milhões por um reserva". Palavras que deixaram Farioli furioso: "Essas coisas não o ajudam e não o colocam sob uma boa luz".
Esperado na Itália, quanto vai ganhar
Mora aguarda o sinal verde para seguir para a capital: ele deve desembarcar em Roma entre amanhã e quarta-feira. Para ele, está pronto um contrato de cinco anos, com 2 milhões de euros líquidos por temporada.
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