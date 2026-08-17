Roma, sinal verde para Rodrigo Mora: troca de documentos com o Porto, os valores do negócio

Rodrigo Mora está a um passo da Roma. Depois das dificuldades encontradas nos últimos dias, a negociação entre o Porto e a Roma decolou nas últimas horas. O acordo ainda não foi fechado, mas há otimismo pela conclusão do negócio, que deve ser fechado nestes valores: 25 milhões de euros mais bônus (deve chegar a cerca de 30) e substanciais 50% sobre uma futura revenda. O Porto partiu de uma pedida de 50 milhões de euros, mas precisa de liquidez para completar o mercado. Farioli quer um atacante (Santiago Gimenez, do Milan, é a primeira opção) e, sem vendas, não pode ser atendido.