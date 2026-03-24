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Francesco Guerrieri

Traduzido por

Roma, reunião entre Gasperini, Ranieri, Massara e Friedkin Júnior: os bastidores do mercado de transferências

Roma
G. Gasperini
Campeonato Italiano
Mercado da bola

A reunião ocorreu após a eliminação da Liga Europa; o vice-presidente exigiu o máximo de empenho para garantir a classificação para a Liga dos Campeões

A vitória contra o Lecce é um alívio para a Roma, que, antes do 1 a 0 sobre a equipe de Di Francesco, vinha de uma sequência de cinco jogos sem vitórias entre o campeonato e a Liga Europa. O gol de Robinio Vaz – o primeiro com a camisa da Roma – trouxe de volta o sorriso aos giallorossi, que na tabela alcançaram a Juventus na quinta posição, com o Como em quarto, três pontos à frente. Após a partida, Gian Piero Gasperini não foi à zona mista para falar com os jornalistas, oficialmente por falta de voz após ter gritado durante os 90 minutos em campo, mas, segundo alguns rumores, poderia haver outros motivos.

  • O ENCONTRO EM TRIGORIA

    De acordo com o site LaRoma24, na sexta-feira seguinte à eliminação da Liga Europa, houve uma reunião em Trigoria entre o técnico, o diretor esportivo Ricky Massara, o consultor sênior Claudio Ranieri e o vice-presidente Ryan Friedkin. Todos estavam presentes para fazer um balanço da situação a poucos meses do fim da temporada; durante a reunião, Friedkin Jr. pediu o máximo empenho, mantendo o foco no objetivo de se classificar para a próxima Liga dos Campeões.


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  • OS TEMAS ABORDADOS

    Gasperini gostaria de ter começado a planejar o mercado e a próxima temporada, levando em conta os muitos jogadores com contrato prestes a expirar — Dybala e Celik, acima de tudo; até o momento, o tema do futuro não foi abordado com nenhum deles —, mas se falou de outras coisas e esse assunto será discutido mais adiante. Além disso, conforme relatado pelo LaRoma24, Gasperini esperava mais apoio de Claudio Ranieri no que diz respeito à direção esportiva, um apoio que, segundo o técnico, não existe totalmente; mas é preciso levar em conta também que o ex-técnico da Roma ocupa oficialmente o cargo de consultor externo da família Friedkin.


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