Roma, reunião entre Gasperini, Ranieri, Massara e Friedkin Júnior: os bastidores do mercado de transferências

A vitória contra o Lecce é um alívio para a Roma, que, antes do 1 a 0 sobre a equipe de Di Francesco, vinha de uma sequência de cinco jogos sem vitórias entre o campeonato e a Liga Europa. O gol de Robinio Vaz – o primeiro com a camisa da Roma – trouxe de volta o sorriso aos giallorossi, que na tabela alcançaram a Juventus na quinta posição, com o Como em quarto, três pontos à frente. Após a partida, Gian Piero Gasperini não foi à zona mista para falar com os jornalistas, oficialmente por falta de voz após ter gritado durante os 90 minutos em campo, mas, segundo alguns rumores, poderia haver outros motivos.