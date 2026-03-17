O recurso da Roma contra a suspensão de Wesley, após o cartão vermelho recebido na última rodada do campeonato contra o Como, não foi aceito. O clube giallorosso tentou solicitar a anulação da suspensão do lateral brasileiro alegando um “caso de confusão de identidade”, mas o recurso foi indeferido. A justificativa está ligada ao fato de não ter havido nenhum erro na atribuição do segundo cartão amarelo, que era o ponto contestado pela Roma. O clube giallorosso alega que a falta sobre Diao foi cometida por Rensch e não por Wesley, e essa circunstância se enquadraria no protocolo do VAR, que prevê uma possível intervenção em caso de confusão de identidade.
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Roma: recurso contra a expulsão de Wesley é indeferido; os motivos e o pedido dos Giallorossi por confusão de identidade
COMUNICADO DO JUIZ DESPORTIVO
Este, por sua vez, é o comunicado do Juiz Desportivo que indefere o recurso da Roma e: “Declara não poder aplicar o disposto no art. 61, parágrafo 2, no que diz respeito à denúncia da Soc. Roma”. O resultado de 2 a 1 para a equipe de Fàbregas foi, portanto, homologado. Welesy, portanto, não estará à disposição de Gian Piero Gasperini para a próxima partida do campeonato da Roma, marcada contra o Lecce, e, portanto, provavelmente jogará a partida de volta das oitavas de final da Liga Europa contra o Bologna (o placar parte do 1 a 1 do jogo de ida). Para o confronto contra a equipe do ex-técnico Di Francesco, por outro lado, o ex-jogador do Liverpool Tsimikas poderá jogar na lateral esquerda.
A RECONSTRUÇÃO COM O VAR
Conforme relatado no formato do DAZN Open VAR, Fabbri e Gariglio verificaram imediatamente se não houve confusão de identidade na decisão do árbitro Massa, confirmando que a falta foi cometida por Wesley e não por Resch. Após a revisão das imagens, eles confirmam: “A falta foi claramente cometida por Wesley; foi ele quem levou a perna direita, confirmado”. O próprio árbitro, em campo, explica aos jogadores que primeiro concedeu vantagem em uma jogada anterior de Pellegrini — que o VAR avaliou como tendo sido na bola — para, em seguida, marcar a falta de Wesley, expulso por receber o segundo cartão amarelo.