Este, por sua vez, é o comunicado do Juiz Desportivo que indefere o recurso da Roma e: “Declara não poder aplicar o disposto no art. 61, parágrafo 2, no que diz respeito à denúncia da Soc. Roma”. O resultado de 2 a 1 para a equipe de Fàbregas foi, portanto, homologado. Welesy, portanto, não estará à disposição de Gian Piero Gasperini para a próxima partida do campeonato da Roma, marcada contra o Lecce, e, portanto, provavelmente jogará a partida de volta das oitavas de final da Liga Europa contra o Bologna (o placar parte do 1 a 1 do jogo de ida). Para o confronto contra a equipe do ex-técnico Di Francesco, por outro lado, o ex-jogador do Liverpool Tsimikas poderá jogar na lateral esquerda.