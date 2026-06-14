Roma, ouve o que diz Koné: “Inter e Arsenal? Vamos ver o que vai acontecer depois da Copa do Mundo”

"Mercado? Sinceramente, neste momento só penso na Copa do Mundo. É a minha primeira grande competição internacional, um torneio que sempre sonhei disputar. Quero manter o foco exclusivamente nisso. Sobre o futuro, conversaremos depois da Copa do Mundo e veremos o que vai acontecer".





"Meu objetivo é estar sempre pronto para o técnico e para a equipe. Nas eliminatórias, joguei bastante, é verdade, mas hoje temos um grupo repleto de grandes jogadores. Haverá muitos jogos e, naturalmente, espero jogar o máximo possível, mas a prioridade é ser útil. Tive dois problemas que atrasaram o final da minha temporada com a Roma e, quando se aproxima uma competição como a Copa do Mundo, é normal ficar preocupado. Mas mantive a confiança em mim mesmo e no trabalho que estava fazendo. Disse a mim mesmo que, se tivesse feito tudo da maneira certa, voltaria a tempo”.