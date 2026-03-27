Roma ou Everton: quem ficará de fora das competições se os Friedkin não resolverem o problema da multipropriedade?

O que "determina" as decisões da UEFA neste caso é o artigo 5º do regulamento, que, na prática, proíbe a multipropriedade na mesma competição:





Para garantir a integridade das competições da UEFA para clubes (ou seja, a Liga dos Campeões da UEFA, a Liga Europa da UEFA e a Liga Conferência da UEFA), aplicam-se os seguintes critérios:

Nenhum clube que participe de uma competição da UEFA para clubes pode, direta ou indiretamente:

- deter ou negociar títulos ou ações de qualquer outro clube que participe de uma competição da UEFA para clubes;

- ser sócio de qualquer outro clube que participe de uma competição da UEFA para clubes;

- estar envolvido, a qualquer título, na gestão, administração e/ou desempenho desportivo de qualquer outro clube que participe numa competição de clubes da UEFA; ou

- exercer qualquer poder na gestão, administração e/ou desempenho desportivo de qualquer outro clube que participe numa competição da UEFA para clubes.





Ninguém pode estar envolvido simultaneamente, direta ou indiretamente, a qualquer título, na gestão, administração e/ou desempenho desportivo de mais de um clube que participe numa competição da UEFA para clubes.





Nenhuma pessoa física ou jurídica pode exercer controle ou influência sobre mais de um clube participante de uma competição da UEFA para clubes, sendo esse controle ou influência definidos, neste contexto, como:

- deter a maioria dos direitos de voto dos acionistas;

- ter o direito de nomear ou destituir a maioria dos membros do órgão de administração, direção ou controle do clube;

- ser acionista e controlar, por si só, a maioria dos direitos de voto dos acionistas em virtude de um acordo celebrado com outros acionistas do clube;

- ou poder exercer, por qualquer meio, uma influência determinante no processo de tomada de decisões do clube».