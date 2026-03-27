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Dan Friedkin Roma GFX
Emanuele Tramacere

Traduzido por

Roma ou Everton: quem ficará de fora das competições se os Friedkin não resolverem o problema da multipropriedade?

Roma
Everton
Liga dos Campeões
Liga Europa
Conference League

O "caso" da multipropriedade surgiu em meio à temporada da Roma, que está lutando no campeonato pela classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões, mas com o objetivo, de qualquer forma, de garantir uma vaga em uma futura competição europeia.


E foi justamente a classificação para uma copa da UEFA que abriu o debate nas últimas horas sobre a possível exclusão do clube da mesma. Pois, devido à conhecida regra sobre multipropriedade, o outro clube dos Friedkin, o Everton, está hoje na disputa pelos mesmos objetivos dos giallorossi, e a chance de se classificar para o mesmo torneio é tão alta quanto impossível de acordo com o regulamento.


Mas, em caso de classificação para a mesma copa, quem ficaria de fora?


  • ARTIGO 5: O QUE DIZ O REGULAMENTO

    O que "determina" as decisões da UEFA neste caso é o artigo 5º do regulamento, que, na prática, proíbe a multipropriedade na mesma competição:


    Para garantir a integridade das competições da UEFA para clubes (ou seja, a Liga dos Campeões da UEFA, a Liga Europa da UEFA e a Liga Conferência da UEFA), aplicam-se os seguintes critérios:

    Nenhum clube que participe de uma competição da UEFA para clubes pode, direta ou indiretamente:

    - deter ou negociar títulos ou ações de qualquer outro clube que participe de uma competição da UEFA para clubes;

    - ser sócio de qualquer outro clube que participe de uma competição da UEFA para clubes;

    - estar envolvido, a qualquer título, na gestão, administração e/ou desempenho desportivo de qualquer outro clube que participe numa competição de clubes da UEFA; ou

    - exercer qualquer poder na gestão, administração e/ou desempenho desportivo de qualquer outro clube que participe numa competição da UEFA para clubes.


    Ninguém pode estar envolvido simultaneamente, direta ou indiretamente, a qualquer título, na gestão, administração e/ou desempenho desportivo de mais de um clube que participe numa competição da UEFA para clubes.


    Nenhuma pessoa física ou jurídica pode exercer controle ou influência sobre mais de um clube participante de uma competição da UEFA para clubes, sendo esse controle ou influência definidos, neste contexto, como:

    - deter a maioria dos direitos de voto dos acionistas;

    - ter o direito de nomear ou destituir a maioria dos membros do órgão de administração, direção ou controle do clube;

    - ser acionista e controlar, por si só, a maioria dos direitos de voto dos acionistas em virtude de um acordo celebrado com outros acionistas do clube;

    - ou poder exercer, por qualquer meio, uma influência determinante no processo de tomada de decisões do clube».

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  • QUEM FICA DE FORA?

    Ok, mas se os Friedkin não resolverem o problema da multipropriedade, quem ficaria de fora caso o clube se classificasse para a mesma competição da UEFA? Também neste caso o regulamento é claro, e a regra está especificada no parágrafo 2 do artigo 5:


    Se dois ou mais clubes não cumprirem os critérios destinados a garantir a integridade da competição, apenas um deles poderá ser admitido a uma competição da UEFA para clubes, de acordo com os seguintes critérios (aplicáveis por ordem decrescente):

    - o clube que se classificar por mérito esportivo para a competição de clubes da UEFA de maior prestígio (ou seja, por ordem decrescente: Liga dos Campeões da UEFA, Liga Europa da UEFA ou Liga Conferência da UEFA);

    - o clube que tenha obtido a melhor classificação no campeonato nacional que dá acesso à respectiva competição da UEFA para clubes;

    - o clube cuja federação esteja classificada em posição mais elevada nas listas de acesso.

  • ENTRE A ROMA E O EVERTON, QUEM FICA DE FORA?

    Mas, então, entre Roma e Everton, quem ficaria de fora caso terminassem na mesma posição? A classificação por países indica que a Inglaterra está à frente da Itália no ranking e, consequentemente, se os dois clubes terminassem na mesma chave e na mesma posição na tabela, seriam os giallorossi que ficariam de fora.

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