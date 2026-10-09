Em entrevista ao Corriere dello Sport, Donyell Malen, atacante da Roma, afirmou que superou o problema no joelho e estará normalmente à disposição para o duelo com o Como: “Acho que mudou, em relação às minhas experiências anteriores, um pouco de tudo. Joguei muito e em todos os lugares, mas hoje acredito que estou no lugar certo com as pessoas certas. O treinador e os companheiros me dão muita confiança, e todas essas coisas juntas me levam a ser aquilo que eu sonhava”.
Roma, Malen: "Com Gasperini, cadeiras e uma mesa voaram. Ele é alguém que não mente"
SAÍDA DO ASTON VILLA
“Fui eu, eu queria jogar, fazer parte de uma equipe em que pudesse entrar em campo todo fim de semana e ser importante. Naquela fase, eu não sentia que era, acho que fiz a melhor escolha”.
artilheiro
"Nunca marquei tantos gols. E já desde as primeiras rodadas. Dymalen? Faz pensar na conexão, sim, é divertido online... A sintonia com Paulo foi imediata".
NÃO À HOLANDA
"Eu estava lesionado e fiquei chateado por não ir para a seleção"
GASPERINI
“Se eu já vomitei por causa dos treinos do Gasp? Isso não aconteceu comigo, mas posso dizer que às vezes eles são pesadíssimos. Ele joga as cadeiras no vestiário para o alto? Aconteceu depois de Parma. Incrível. Ele estava feliz demais, até uma mesa voou. O que Gasperini tem de tão especial? A maneira como ele gerencia os jogadores, você sabe que ele nunca vai mentir para você sobre nada”
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