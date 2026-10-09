Roma, Malen: "Com Gasperini, cadeiras e uma mesa voaram. Ele é alguém que não mente"

Em entrevista ao Corriere dello Sport, Donyell Malen, atacante da Roma, afirmou que superou o problema no joelho e estará normalmente à disposição para o duelo com o Como: “Acho que mudou, em relação às minhas experiências anteriores, um pouco de tudo. Joguei muito e em todos os lugares, mas hoje acredito que estou no lugar certo com as pessoas certas. O treinador e os companheiros me dão muita confiança, e todas essas coisas juntas me levam a ser aquilo que eu sonhava”.



