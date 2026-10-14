As más notícias para Gian Piero Gasperini no grande duelo da Champions League entre Roma e Real Madrid, no Estádio Olímpico, não se limitam à lesão de Manu Koné. Além do meio-campista francês, o técnico da Roma também foi obrigado a substituir Paulo Dybala no intervalo.
AFP
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Roma: Dybala sente desconforto muscular e é obrigado a ser substituído
Desconforto muscular
Segundo a Amazon Prime, o meia-atacante sentiu um desconforto muscular durante o primeiro tempo. No intervalo, Gasperini decidiu substituí-lo e colocou Rodrigo Mora em campo.
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