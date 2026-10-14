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FBL-EUR-C1-FENERBAHCE-ROMAAFP
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Roma: Dybala sente desconforto muscular e é obrigado a ser substituído

Roma
P. Dybala
Campeonato Italiano
Real Madrid
Liga dos Campeões
Roma x Real Madrid

Depois de Koné, o atacante argentino também fica fora de ação

As más notícias para Gian Piero Gasperini no grande duelo da Champions League entre Roma e Real Madrid, no Estádio Olímpico, não se limitam à lesão de Manu Koné. Além do meio-campista francês, o técnico da Roma também foi obrigado a substituir Paulo Dybala no intervalo.

  • Desconforto muscular

    Segundo a Amazon Prime, o meia-atacante sentiu um desconforto muscular durante o primeiro tempo. No intervalo, Gasperini decidiu substituí-lo e colocou Rodrigo Mora em campo.

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