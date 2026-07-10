Roma: Diego Moreira continua sendo a prioridade para as laterais; oferta de 30 milhões já está pronta

A Roma continua em busca de Diego Moreira, identificado como o principal alvo para reforçar as laterais do ataque de vista à próxima temporada. O lateral belga, nascido em 2004, que atualmente joga pelo Strasbourg, ficou no banco esta noite na partida da Copa do Mundo contra a Espanha, mas seu nome continua entre os mais cotados na lista da diretoria da Roma.





Para convencer o clube francês, segundo Gianluca Di Marzio,a Roma está pronta para apresentar uma oferta de 30 milhões de euros, à qual seria acrescentada uma participação de 10% sobre a futura revenda do jogador. Uma proposta importante, que demonstra a vontade dos giallorossi de apostar com determinação em um dos talentos mais promissores do cenário europeu.



