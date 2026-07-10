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Gianluca Minchiotti

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Roma: Diego Moreira continua sendo a prioridade para as laterais; oferta de 30 milhões já está pronta

Roma
Mercado da bola
D. Moreira

A Roma não desiste da tentativa de contratar o belga

A Roma continua em busca de Diego Moreira, identificado como o principal alvo para reforçar as laterais do ataque de vista à próxima temporada. O lateral belga, nascido em 2004, que atualmente joga pelo Strasbourg, ficou no banco esta noite na partida da Copa do Mundo contra a Espanha, mas seu nome continua entre os mais cotados na lista da diretoria da Roma.


Para convencer o clube francês, segundo Gianluca Di Marzio,a Roma está pronta para apresentar uma oferta de 30 milhões de euros, à qual seria acrescentada uma participação de 10% sobre a futura revenda do jogador. Uma proposta importante, que demonstra a vontade dos giallorossi de apostar com determinação em um dos talentos mais promissores do cenário europeu.


  • A diferença entre a oferta e a demanda, no entanto, ainda é significativa. O Strasbourg continua, de fato, avaliando Moreira em cerca de 50 milhões de euros e, pelo menos por enquanto, não parece disposto a fazer concessões.


    Quem está trabalhando para reduzir essa diferença é Jorge Mendes, agente do jogador, que neste momento está em negociações com os dois clubes para encontrar a fórmula mais adequada para desbloquear a negociação. Os contatos continuam, e a Roma espera que a mediação do influente agente português possa facilitar um acordo nas próximas semanas.

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