Roma, Ademola Lookman surge como opção para o ataque: pode sair em janeiro

Segundo o jornal Repubblica nesta quarta-feira, a Roma acompanha de perto a situação de Ademola Lookman, atacante do Atlético de Madrid, que já não é considerado intocável por Simeone. Neste ano, o nigeriano disputou 15 partidas, com dois gols e uma assistência entre La Liga e Champions League. Foi titular nove vezes no campeonato espanhol, mas não começou nenhuma partida na competição europeia.

Nos últimos jogos, passou a ser reserva de Álex Baena, que se tornou a primeira opção. Contra o Barcelona, ficou no banco durante toda a partida, pela primeira vez na temporada. Que fique claro: Simeone não o descartou e continua a considerá-lo uma peça útil, mas Lookman já não parece ser insubstituível. Ele certamente não tem causado o mesmo impacto da última temporada: de janeiro, quando chegou da Atalanta, até maio, marcou nove gols em 24 partidas.

Ainda não é hora de soar o alarme, mas a Roma observa. O ex-jogador da Atalanta está, de fato, na lista do diretor esportivo D'Amico. Isso porque conhece o futebol italiano e já trabalhou com Gasperini, com quem teve mais de uma discussão acalorada, mas sob cujo comando também apresentou uma evolução evidente. Em Bérgamo, somou 55 gols e 27 assistências em 137 partidas, incluindo a noite mágica de Dublin contra o Bayer Leverkusen, que deu à Atalanta uma histórica Europa League.

Se o ex-Leipzig se tornou um jogador de primeira linha, deve isso ao atual técnico da Roma, que pensa nele para completar o ataque. Como informa o Repubblica hoje, não há notícia de pedido de transferência nem de protestos da torcida contra ele. Mas, se continuar a ser utilizado a conta-gotas, Lookman avaliará a situação e conversará com o clube.

É claro que não poderá haver uma debandada de Madri em janeiro. Outro jogador com mercado é Alexander Sørloth, atacante norueguês nascido em 1995, alvo da Juventus e avaliado em cerca de 25 a 30 milhões. O Atlético de Madrid só deixará um dos dois sair, nas condições certas e apenas se encontrar um substituto. Lookman custou 35 milhões de euros, mais 5 milhões em bônus, em janeiro passado. Seu salário é de cerca de 6 milhões de euros brutos por ano, mais bônus, e seu contrato vai até 2030.