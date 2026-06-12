Roma, a ideia maluca de Pulisic: Gasperini quer muito o atacante, que ainda não renovou com o Milan

A Roma quer tentar contratar Pulisic, oferecendo a possibilidade de disputar a próxima edição da Liga dos Campeões como protagonista absoluto. O clube giallorosso está ciente de que o ex-jogador do Chelsea não está muito convencido quanto ao seu futuro no Milan, a ponto de ainda não ter aceitado a proposta de renovação até 2030 apresentada por Cardinale.





No contrato de Pulisic existe uma cláusula que o Milan pode exercer, renovando o contrato por mais uma temporada, até 2028. É por isso que Cardinale e seus colaboradores de confiança estão bastante tranquilos quanto à situação de Pulisic, desde que a Roma e a Liga dos Campeões permitam.