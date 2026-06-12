Enquanto se aguarda a resolução do “caso” Tony D’Amico com a Atalanta (o comunicado é esperado nas próximas horas, nota do editor), a Roma já está agindo com determinação para montar um time forte e pronto para o retorno à Liga dos Campeões, sete anos após a última participação. O projeto dos Friedkin é muito ambicioso e se concentra nas ideias de Gian Piero Gasperini: o técnico de Grugliasco já expôs seus desejos no mercado. Um deles, o mais intrigante, leva diretamente ao Milan e responde pelo nome de Christian Pulisic.
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Roma, a ideia maluca de Pulisic: Gasperini quer muito o atacante, que ainda não renovou com o Milan
INTERESSE CONCRETO
A notícia divulgada esta manhã pela Rádio Manà Manà ganha cada vez mais confirmações: a Roma está fortemente interessada em Pulisic. O pedido veio diretamente de Gasperini, que é um grande admirador do atacante americano que joga pelo Milan. No momento, trata-se de uma negociação em fase inicial, pois o clube rossonero ainda não tem uma diretoria com a qual discutir o que continua sendo um dos jogadores mais fortes e representativos do elenco. O interesse existe e é muito concreto, sendo uma possibilidade a ser acompanhada nas próximas semanas.
ENTRE A CHAMPIONS E A RENOVAÇÃO
A Roma quer tentar contratar Pulisic, oferecendo a possibilidade de disputar a próxima edição da Liga dos Campeões como protagonista absoluto. O clube giallorosso está ciente de que o ex-jogador do Chelsea não está muito convencido quanto ao seu futuro no Milan, a ponto de ainda não ter aceitado a proposta de renovação até 2030 apresentada por Cardinale.
No contrato de Pulisic existe uma cláusula que o Milan pode exercer, renovando o contrato por mais uma temporada, até 2028. É por isso que Cardinale e seus colaboradores de confiança estão bastante tranquilos quanto à situação de Pulisic, desde que a Roma e a Liga dos Campeões permitam.