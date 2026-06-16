Rodrygo abre o jogo sobre ausência na Copa e revela bastidores da relação com Ancelotti

Mesmo sem participar diretamente da competição, Rodrygo garante que a confiança no elenco brasileiro permanece intacta.

"Sempre estive confiante. Vivi toda a preparação com eles, acompanhei os treinamentos e sei como esse grupo está comprometido. Os jogadores estão motivados, preparados e acreditam muito que podem fazer uma grande Copa."

O atacante destaca que a ansiedade natural do torneio faz parte do processo e acredita que a equipe tende a crescer ao longo da competição.

"É uma Copa do Mundo. Todo mundo sonha com isso durante anos. Existe pressão, existe expectativa, mas também existe muita qualidade dentro desse elenco."

Rodrygo sofreu a lesão no dia 2 de março, durante uma partida do Real Madrid. Desde então, iniciou um longo processo de recuperação sob acompanhamento do departamento médico do clube espanhol.

Três meses após a cirurgia, o brasileiro demonstra otimismo com a evolução física e mental durante um dos momentos mais difíceis da carreira.

"Agora completei três meses da operação e tudo está acontecendo exatamente como foi planejado. É uma situação nova para mim. Nunca tinha passado por algo assim."

O atacante reconhece que o período tem sido desafiador, mas afirma que encontrou forças no apoio de familiares, amigos e profissionais que o cercam.

"Não foram meses fáceis, mas estou muito feliz com a forma como tenho lidado com tudo isso. Estou me surpreendendo comigo mesmo pela mentalidade que estou conseguindo manter. Tenho pessoas incríveis ao meu lado e isso faz toda a diferença."

Mesmo privado do sonho de disputar sua primeira Copa como protagonista, Rodrygo tenta enxergar o momento sob outra perspectiva.

"Não era assim que eu imaginava estar aqui, obviamente. Mas continuo feliz por poder acompanhar a seleção e torcer pelos meus companheiros."