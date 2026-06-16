Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Real Madrid CF v Real Sociedad - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Rodrygo abre o jogo sobre ausência na Copa e revela bastidores da relação com Ancelotti

Rodrygo
Brasil
C. Ancelotti
Vinicius Junior
Copa do Mundo

Fora do Mundial, após grave lesão no joelho, atacante do Real Madrid revelou emoção ao ver estreia da seleção e demonstra confiança total no trabalho do treinador italiano

A Copa do Mundo de 2026 tem sido vivida de uma forma completamente diferente por Rodrygo. Em vez de estar concentrado com a seleção brasileira e brigando por uma vaga entre os titulares de Carlo Ancelotti, o atacante acompanha o torneio como torcedor enquanto segue sua recuperação de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho.

Presente em Nova York durante a estreia do Brasil diante do Marrocos, no empate por 1 a 1 no MetLife Stadium, o jogador do Real Madrid não escondeu o sentimento agridoce de acompanhar o maior torneio do futebol mundial longe das quatro linhas.

"Claro que eu não queria estar vivendo assim. Queria estar lá dentro, na concentração, junto com os meus companheiros, preparado para jogar. Mas estou tentando aproveitar essa experiência de outra maneira e viver coisas novas", disse Rodrygo em entrevista exclusiva à ESPN.

Veja a GOAL direto do Whatsapp, de graçaEntre já!
  • FBL-ESP-LIGA-OSASUNA-REAL MADRIDAFP

    Emoção na estreia e confiança em Ancelotti

    Mesmo longe do grupo, Rodrygo admitiu que o impacto emocional da estreia foi maior do que imaginava. O momento mais difícil aconteceu justamente instantes antes da bola rolar.

    "Quando começou o hino nacional, foi um baque muito forte. Me deu vontade de chorar porque eu queria estar ali dentro, vivendo aquilo com os meus companheiros. É um sentimento difícil de explicar, mas estou tentando aproveitar tudo o que esse evento proporciona."

    A ausência do atacante é consequência da grave lesão sofrida em março, que encerrou qualquer possibilidade de participação no Mundial. Ainda assim, ele segue acompanhando de perto a trajetória da equipe e acredita que Carlo Ancelotti é o nome ideal para conduzir o Brasil.

    Após o empate contra os marroquinos, Rodrygo diz conhecer bem a maneira como o treinador italiano costuma agir em momentos de pressão.

    "Tenho certeza de que ele tranquilizou os jogadores. Esse é o jeito dele. Muitas vezes, quando o time vence, ele cobra mais. Quando acontece um resultado como esse, ele costuma mostrar confiança, passar segurança e reforçar que está junto do grupo."

    Para o atacante, o empate na estreia não muda a perspectiva positiva sobre a campanha brasileira.

    "Pelo nível do adversário, foi um resultado que acontece. É apenas o primeiro jogo. Tem muita Copa do Mundo pela frente. Não estaria tudo perfeito se tivesse vencido, assim como não está tudo errado porque empatou. O importante é continuar evoluindo."

    Todos os jogos da Copa do Mundo e mais!Inscreva-se!
    • Publicidade
  • Brazil v Ecuador - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Convicção no potencial da seleção

    Mesmo sem participar diretamente da competição, Rodrygo garante que a confiança no elenco brasileiro permanece intacta.

    "Sempre estive confiante. Vivi toda a preparação com eles, acompanhei os treinamentos e sei como esse grupo está comprometido. Os jogadores estão motivados, preparados e acreditam muito que podem fazer uma grande Copa."

    O atacante destaca que a ansiedade natural do torneio faz parte do processo e acredita que a equipe tende a crescer ao longo da competição.

    "É uma Copa do Mundo. Todo mundo sonha com isso durante anos. Existe pressão, existe expectativa, mas também existe muita qualidade dentro desse elenco."

    Rodrygo sofreu a lesão no dia 2 de março, durante uma partida do Real Madrid. Desde então, iniciou um longo processo de recuperação sob acompanhamento do departamento médico do clube espanhol.

    Três meses após a cirurgia, o brasileiro demonstra otimismo com a evolução física e mental durante um dos momentos mais difíceis da carreira.

    "Agora completei três meses da operação e tudo está acontecendo exatamente como foi planejado. É uma situação nova para mim. Nunca tinha passado por algo assim."

    O atacante reconhece que o período tem sido desafiador, mas afirma que encontrou forças no apoio de familiares, amigos e profissionais que o cercam.

    "Não foram meses fáceis, mas estou muito feliz com a forma como tenho lidado com tudo isso. Estou me surpreendendo comigo mesmo pela mentalidade que estou conseguindo manter. Tenho pessoas incríveis ao meu lado e isso faz toda a diferença."

    Mesmo privado do sonho de disputar sua primeira Copa como protagonista, Rodrygo tenta enxergar o momento sob outra perspectiva.

    "Não era assim que eu imaginava estar aqui, obviamente. Mas continuo feliz por poder acompanhar a seleção e torcer pelos meus companheiros."

  • FBL-COPA AMERICA-2024-PAR-BRAAFP

    Visão sobre Vini Jr.

    Um dos destaques do Brasil na estreia foi Vinicius Júnior, autor do gol que evitou a derrota diante do Marrocos. Companheiro de clube e amigo próximo, Rodrygo comentou a evolução do camisa 7 e explicou como Ancelotti influenciou diretamente seu desenvolvimento ofensivo.

    Segundo ele, o treinador italiano teve papel decisivo para aproximar Vinicius da área e transformá-lo em um jogador cada vez mais goleador.

    "Ele sempre foi muito forte atuando aberto pela esquerda, enfrentando marcadores no um contra um. Mas, ao longo dos anos, o Ancelotti foi convencendo ele a jogar mais perto do gol."

    "Ele falava isso para todos nós: 'Vocês precisam estar mais próximos da área'. Com o tempo, o Vini começou a aparecer mais por dentro, passou a finalizar mais e, naturalmente, começou a marcar muito mais gols."

    Para Rodrygo, o companheiro consegue render em diferentes funções ofensivas.

    "Ele tem qualidade para jogar aberto, como ponta, mas também como falso 9. Tudo depende da estrutura da equipe. Quando joga centralizado, consegue explorar espaços com a velocidade que tem. Pela ponta, continua sendo muito perigoso, embora normalmente enfrente marcações dobradas."

    O atacante acredita que Vinicius chega ao Mundial em um dos melhores momentos da carreira.

    "Vejo ele muito feliz, muito motivado e preparado. Nós passamos por todo esse ciclo juntos, pensando nessa Copa do Mundo. Sei o quanto isso significa para ele."

    "Como amigo, fico muito feliz por tudo que ele está vivendo. Espero que continue jogando leve, confiante e ajudando a seleção. Quando ele joga assim, é muito difícil pará-lo."

Copa do Mundo
Brasil crest
Brasil
BRA
Haiti crest
Haiti
HAI