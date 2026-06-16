Rodrygo abre o jogo sobre ausência na Copa e revela bastidores da relação com Ancelotti

A Copa do Mundo de 2026 tem sido vivida de uma forma completamente diferente por Rodrygo. Em vez de estar concentrado com a seleção brasileira e brigando por uma vaga entre os titulares de Carlo Ancelotti, o atacante acompanha o torneio como torcedor enquanto segue sua recuperação de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho.
Presente em Nova York durante a estreia do Brasil diante do Marrocos, no empate por 1 a 1 no MetLife Stadium, o jogador do Real Madrid não escondeu o sentimento agridoce de acompanhar o maior torneio do futebol mundial longe das quatro linhas.
"Claro que eu não queria estar vivendo assim. Queria estar lá dentro, na concentração, junto com os meus companheiros, preparado para jogar. Mas estou tentando aproveitar essa experiência de outra maneira e viver coisas novas", disse Rodrygo em entrevista exclusiva à ESPN.