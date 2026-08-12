Roberto Martinez mantém conversas surpreendentes para se tornar técnico da Holanda, enquanto a KNVB está pronta para quebrar uma tradição de cinco décadas

O diretor técnico da KNVB, Nigel de Jong, teve conversas cara a cara com o treinador espanhol de 53 anos em Málaga, segundo o De Telegraaf. O movimento representa uma mudança significativa em relação ao processo tradicional de seleção, enquanto a federação busca desesperadamente um sucessor à altura para Koeman, depois que vários candidatos domésticos de alto perfil foram descartados da disputa pelo cargo vago.

A investida por Martinez acontece depois de a KNVB enfrentar repetidos contratempos em suas tentativas de garantir um técnico holandês de primeira linha. Nomes estabelecidos como Peter Bosz, Arne Slot e Erik ten Hag retiraram suas candidaturas por vários motivos profissionais.