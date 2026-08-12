Getty Images
Traduzido por
Roberto Martinez mantém conversas surpreendentes para se tornar técnico da Holanda, enquanto a KNVB está pronta para quebrar uma tradição de cinco décadas
KNVB mira Martínez em movimento histórico
O diretor técnico da KNVB, Nigel de Jong, teve conversas cara a cara com o treinador espanhol de 53 anos em Málaga, segundo o De Telegraaf. O movimento representa uma mudança significativa em relação ao processo tradicional de seleção, enquanto a federação busca desesperadamente um sucessor à altura para Koeman, depois que vários candidatos domésticos de alto perfil foram descartados da disputa pelo cargo vago.
A investida por Martinez acontece depois de a KNVB enfrentar repetidos contratempos em suas tentativas de garantir um técnico holandês de primeira linha. Nomes estabelecidos como Peter Bosz, Arne Slot e Erik ten Hag retiraram suas candidaturas por vários motivos profissionais.
- Getty
Quebrando uma tradição holandesa de 48 anos
Se Martinez for nomeado, isso marcará uma mudança histórica na política de recrutamento da KNVB, mantida por quase meio século. A Holanda não tem um técnico não holandês desde a passagem do austríaco Ernst Happel, que levou a seleção holandesa de forma memorável à final da Copa do Mundo em 1978. Desde então, o posto de treinador mais prestigioso do esporte holandês tem sido ocupado exclusivamente por técnicos locais.
Apesar de suas raízes espanholas, Martinez é visto por algumas pessoas dentro da KNVB como uma escolha natural por causa de seus laços próximos com os fundamentos da teoria do futebol holandês. Sabe-se que ele é amigo próximo de Jordi Cruijff e há muito tempo é identificado como um firme defensor da filosofia de futebol desenvolvida por Johan Cruijff.
Arne Slot explica rejeição à seleção nacional
Enquanto isso, Slot estava em negociações para assumir a seleção nacional de seu país, mas retirou sua candidatura. Alguns relatos sugeriram que Slot havia recusado a oportunidade por causa de possíveis questões salariais e da duração do contrato, mas o treinador de 47 anos divulgou um comunicado revelando o verdadeiro motivo de sua decisão.
"Nas últimas semanas, e particularmente nos últimos dias, várias reportagens foram publicadas sobre a vaga na seleção holandesa, sugerindo que eu havia me retirado do processo após longas negociações, inclusive sobre salário e duração do contrato. Essa especulação está incorreta. Simplesmente nunca chegamos a essa fase das conversas. Neste momento da minha carreira, prefiro me ver no campo de treino com meus jogadores todos os dias. Algo que simplesmente não é possível da mesma forma em uma seleção nacional."
- Getty Images Sport
KNVB avalia todas as opções, incluindo Reiziger
Embora o foco tenha se voltado para Martinez, a KNVB também explorou opções internas dentro de suas próprias estruturas de base. Nigel de Jong e Clarence Seedorf, ao lado da diretora de futebol profissional Marianne van Leeuwen, tiveram uma reunião exploratória com Michael Reiziger no Hotel Okura, em Amsterdã. Esse encontro aconteceu pouco antes da partida da Johan Cruijff Schaal entre PSV e AZ. No entanto, os relatos indicam que não houve conversas posteriores com o atual técnico do Jong Oranje.
A busca não esteve livre de controvérsia, particularmente em relação à omissão de Louis van Gaal do processo. Enquanto os torcedores pediram o retorno de Van Gaal, a KNVB supostamente não fez contato com o treinador de 75 anos sobre uma quarta passagem no comando.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.