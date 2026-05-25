Roberto De Zerbi revela sem rodeios quantos jogadores do Tottenham são “bons o suficiente para ficar” após uma temporada de “muito sofrimento”

O Tottenham conseguiu evitar por um triz a humilhação do rebaixamento para a Championship, garantindo uma vitória por 1 a 0 sobre o Everton na última rodada e terminando com dois pontos de vantagem sobre o West Ham, 18º colocado. Um gol de João Palhinha pouco antes do intervalo foi suficiente para garantir três pontos vitais e assegurar que a permanência do Spurs na Premier League permanecesse intacta, para grande alívio da torcida local.

De Zerbi não está com disposição para comemorações prolongadas. Em vez disso, o ex-técnico do Brighton voltou sua atenção para um projeto de reconstrução implacável, sugerindo que a grande maioria do elenco atual não está à altura se o clube quiser evitar mais uma temporada de sofrimento.