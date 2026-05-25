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Roberto De Zerbi revela sem rodeios quantos jogadores do Tottenham são “bons o suficiente para ficar” após uma temporada de “muito sofrimento”
Por um triz no Estádio Tottenham Hotspur
O Tottenham conseguiu evitar por um triz a humilhação do rebaixamento para a Championship, garantindo uma vitória por 1 a 0 sobre o Everton na última rodada e terminando com dois pontos de vantagem sobre o West Ham, 18º colocado. Um gol de João Palhinha pouco antes do intervalo foi suficiente para garantir três pontos vitais e assegurar que a permanência do Spurs na Premier League permanecesse intacta, para grande alívio da torcida local.
De Zerbi não está com disposição para comemorações prolongadas. Em vez disso, o ex-técnico do Brighton voltou sua atenção para um projeto de reconstrução implacável, sugerindo que a grande maioria do elenco atual não está à altura se o clube quiser evitar mais uma temporada de sofrimento.
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A avaliação implacável do elenco feita por De Zerbi
Logo após a vitória sobre o Everton, De Zerbi foi brutalmente honesto sobre a falta de qualidade em seu elenco. Ele deixou claro que o grupo atual está muito aquém do padrão esperado para um clube da envergadura do Tottenham e deu a entender que mais da metade do elenco poderia ser dispensada neste verão.
“A partir desta noite, temos que começar a nos organizar e a construir um novo time”, disse De Zerbi aos repórteres. “Acho que agora temos que trocar muitos jogadores. Temos 10, 11, 12 jogadores bons o suficiente para ficar. Bons o suficiente. Gosto deles como jogadores. Gosto especialmente deles como pessoas. E então temos que completar o elenco com jogadores de primeira linha.”
"Não podemos continuar sofrendo assim"
O italiano está determinado a garantir que o clube nunca mais se encontre em uma situação semelhante. Depois de passar a segunda metade da temporada travando uma batalha desesperada na parte de baixo da tabela, De Zerbi está pedindo à diretoria e ao departamento de contratações que tragam reforços de “primeiro nível” capazes de transformar o time novamente em uma força competitiva.
“Jogadores de primeira linha, porque sofremos demais”, continuou o técnico. “Eu sofri muito, mas acho que os torcedores, o clube, a diretoria e os jogadores também sofreram demais. Somos o Tottenham e não podemos sofrer assim até o último segundo da última partida para nos mantermos na primeira divisão. E eu serei mais forte. Serei mais forte.”
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Uma abordagem colaborativa para a reforma
Embora De Zerbi esteja liderando a luta pela mudança, ele reconheceu que não pode reformular o clube sozinho. Ele destacou a necessidade de sincronia entre ele e a diretoria do Spurs para garantir que a próxima janela de transferências seja um sucesso e que o elenco “dos sonhos” seja montado antes do início da pré-temporada.
“Não quero decidir sozinho, porque o futebol é um trabalho em equipe — diretor esportivo, olheiros, CEO —, mas meu objetivo agora é garantir a permanência na primeira divisão”, explicou De Zerbi. “Meu objetivo é começar a pré-temporada com o time dos meus sonhos.”