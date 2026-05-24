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Roberto De Zerbi insiste que permanecerá no Tottenham mesmo que o clube seja rebaixado da Premier League
De Zerbi se compromete com o projeto de longo prazo do Tottenham
Apesar da ameaça iminente de um rebaixamento catastrófico para a segunda divisão, De Zerbi decidiu acalmar as especulações sobre sua saída imediata do Tottenham Hotspur Stadium. O ex-técnico do Brighton assinou um contrato substancial de cinco anos quando substituiu o técnico interino Igor Tudor, e está determinado a cumprir o contrato independentemente da classificação na tabela.
Em entrevista coletiva pré-jogo, o italiano foi questionado se permaneceria no cargo caso o impensável acontecesse. Ele se mostrou desafiador, afirmando: “Sim, confirmo tudo. Para mim, ainda é uma honra ser técnico do Tottenham; mesmo que no domingo joguemos pela luta contra o rebaixamento, não é problema. Considero o futebol algo mais do que a tabela, do que o nível do jogo.”
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A missão de sobrevivência chega ao ponto crítico
A situação no N17 é precária à medida que a temporada chega ao seu clímax. O Spurs está apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento, sabendo que somente uma vitória sobre o Everton garantirá sua permanência na primeira divisão. Caso tropece, o West Ham está à espreita para aproveitar a oportunidade e ultrapassá-lo, assumindo o 17º lugar, o que poderia pôr fim à longa permanência do Tottenham na primeira divisão.
De Zerbi afirma que não está surpreso com a dificuldade da tarefa, dada a situação do clube quando ele chegou, no final de março. “Eu não vim para cá com o time no meio da tabela”, explicou ele. “A situação era essa: mais jogos, mas nada muito diferente. Se eu vim, foi porque achei que havia as condições certas, as qualidades certas e os jogadores certos para alcançar o objetivo.”
De Zerbi não se preocupa com a classificação
A filosofia do italiano sugere uma ligação profunda ao projeto, em vez do prestígio da divisão. Ao afirmar que o futebol é “mais do que a tabela”, ele se alinhou aos torcedores, que anseiam por estabilidade após um período caótico. É uma postura ousada para um técnico cujo valor continua alto no mercado europeu.
Seja treinando na Premier League ou se preparando para uma campanha na Championship, De Zerbi está convicto de que os resultados do West Ham ou a classificação final não mudarão sua opinião. “Ao assinar um contrato de cinco anos, insisti que estaria no clube ‘custe o que custar’ na próxima temporada”, reiterou ele.
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Foco na partida decisiva contra o Everton
Enquanto o Spurs se prepara para receber o Everton, o italiano exige concentração total, afirmando de forma surpreendente que essa batalha pela permanência traz mais pressão do que uma grande final europeia. Tendo conquistado a Liga Europa em Bilbao há apenas um ano, o contraste nas circunstâncias no Tottenham Hotspur Stadium é gritante.
“É mais fácil disputar a final da Liga Europa do que jogar Tottenham x Everton, 100%. Em termos de pressão, é totalmente diferente, mas se ganharmos este jogo, haverá outro orgulho, outra emoção, outro sentimento”, concluiu De Zerbi.