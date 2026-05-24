Roberto De Zerbi insiste que permanecerá no Tottenham mesmo que o clube seja rebaixado da Premier League

Apesar da ameaça iminente de um rebaixamento catastrófico para a segunda divisão, De Zerbi decidiu acalmar as especulações sobre sua saída imediata do Tottenham Hotspur Stadium. O ex-técnico do Brighton assinou um contrato substancial de cinco anos quando substituiu o técnico interino Igor Tudor, e está determinado a cumprir o contrato independentemente da classificação na tabela.

Em entrevista coletiva pré-jogo, o italiano foi questionado se permaneceria no cargo caso o impensável acontecesse. Ele se mostrou desafiador, afirmando: “Sim, confirmo tudo. Para mim, ainda é uma honra ser técnico do Tottenham; mesmo que no domingo joguemos pela luta contra o rebaixamento, não é problema. Considero o futebol algo mais do que a tabela, do que o nível do jogo.”