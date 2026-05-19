Rivellino critica uso da camisa 10 na seleção brasileira e dá sugestão polêmica

Em entrevista à CNN Brasil, Rivellino também comentou o momento atual de Neymar e admitiu preocupação sobre a preparação do atacante para a Copa do Mundo de 2026.
O ex-meia destacou a capacidade técnica do camisa 10, mas demonstrou dúvidas sobre sua condição física e principalmente sobre o nível de comprometimento para o Mundial.
“Quem não gostaria de ver o Neymar bem fisicamente para jogar uma Copa do Mundo? Mas eu ainda não vejo ele falando que está trabalhando para isso”, afirmou.
Neymar chegou ao novo ciclo convivendo novamente com problemas físicos, mas ainda é uma das grandes esperanças da seleção brasileira para a Copa.
Rivellino também demonstrou preocupação com o estágio atual da equipe brasileira a poucas semanas do início do Mundial.
Segundo ele, o Brasil ainda chega sem uma equipe consolidada e com muitas dúvidas sobre funcionamento coletivo e formação ideal.
“Estamos perto da Copa e ainda não sabemos qual é o time do Brasil. Isso preocupa”, declarou.
Mesmo assim, o ex-jogador relembrou que outras seleções brasileiras chegaram desacreditadas em Copas anteriores e acabaram campeãs, citando especialmente a equipe de 1970.
“Ninguém acreditava na nossa seleção em 70. E fomos campeões do mundo”, concluiu.