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Luis Felipe Gonçalves

Rivellino critica uso da camisa 10 na seleção brasileira e dá sugestão polêmica

Brasil
Copa do Mundo
R. Rivelino
Neymar
Vinicius Junior

Ídolo da seleção brasileira, ex-camisa 10 questionou o peso simbólico do número e demonstrou preocupação com o momento atual do Brasil antes da Copa do Mundo

A histórica camisa 10 da seleção brasileira voltou ao centro das discussões. Em entrevista à ESPN, Roberto Rivellino afirmou que aposentaria o número eternizado por Pelé caso estivesse à frente da CBF e ainda questionou a disputa em torno da camisa mais emblemática do futebol brasileiro.

As declarações acontecem em meio às dúvidas sobre o protagonismo da seleção às vésperas da Copa do Mundo de 2026. Para Rivellino, a camisa 10 representa muito mais do que status dentro do elenco.

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  • Brazil v Bolivia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Aposentar a camisa 10?

    O ex-meia foi direto ao comentar o simbolismo do número utilizado por Pelé nas conquistas das Copas de 1958, 1962 e 1970.

    “Se eu fosse presidente da CBF, colocaria a camisa 10 no Cristo Redentor para ninguém mais usar. Para mim, nunca vai existir outro Pelé”, afirmou.

    Ao longo das últimas décadas, a camisa foi utilizada por nomes históricos da seleção, como o próprio Rivellino, além de Zico, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e, mais recentemente, Neymar, que transformou o número em símbolo de sua trajetória com a Amarelinha.

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  • Brazil v France - International FriendlyGetty Images Sport

    Críticas sobre Vini Jr.

    Durante a entrevista, Rivellino também comentou a possibilidade de Vinícius Júnior assumir a camisa 10 da Seleção.

    Para o ex-camisa 10, o atacante do Real Madrid construiu sua identidade utilizando outros números e não precisaria buscar a camisa histórica para consolidar protagonismo.

    “O importante nunca foi o número, mas sim o que você faz dentro de campo”, disse.

    Rivellino relembrou ainda que herdou a camisa 10 após a saída de Pelé da seleção, mas afirmou que a responsabilidade sempre esteve mais ligada ao desempenho do que ao simbolismo do número.

    Apesar das críticas, o ex-jogador deixou claro que vê Neymar como o dono natural da camisa enquanto seguir defendendo o Brasil.

  • Croatia v Brazil: Quarter Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Neymar e a Copa do Mundo

    Em entrevista à CNN Brasil, Rivellino também comentou o momento atual de Neymar e admitiu preocupação sobre a preparação do atacante para a Copa do Mundo de 2026.

    O ex-meia destacou a capacidade técnica do camisa 10, mas demonstrou dúvidas sobre sua condição física e principalmente sobre o nível de comprometimento para o Mundial.

    “Quem não gostaria de ver o Neymar bem fisicamente para jogar uma Copa do Mundo? Mas eu ainda não vejo ele falando que está trabalhando para isso”, afirmou.

    Neymar chegou ao novo ciclo convivendo novamente com problemas físicos, mas ainda é uma das grandes esperanças da seleção brasileira para a Copa.

    Rivellino também demonstrou preocupação com o estágio atual da equipe brasileira a poucas semanas do início do Mundial.

    Segundo ele, o Brasil ainda chega sem uma equipe consolidada e com muitas dúvidas sobre funcionamento coletivo e formação ideal.

    “Estamos perto da Copa e ainda não sabemos qual é o time do Brasil. Isso preocupa”, declarou.

    Mesmo assim, o ex-jogador relembrou que outras seleções brasileiras chegaram desacreditadas em Copas anteriores e acabaram campeãs, citando especialmente a equipe de 1970.

    “Ninguém acreditava na nossa seleção em 70. E fomos campeões do mundo”, concluiu.

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