Rivellino critica uso da camisa 10 na seleção brasileira e dá sugestão polêmica

Durante a entrevista, Rivellino também comentou a possibilidade de Vinícius Júnior assumir a camisa 10 da Seleção.

Para o ex-camisa 10, o atacante do Real Madrid construiu sua identidade utilizando outros números e não precisaria buscar a camisa histórica para consolidar protagonismo.

“O importante nunca foi o número, mas sim o que você faz dentro de campo”, disse.

Rivellino relembrou ainda que herdou a camisa 10 após a saída de Pelé da seleção, mas afirmou que a responsabilidade sempre esteve mais ligada ao desempenho do que ao simbolismo do número.

Apesar das críticas, o ex-jogador deixou claro que vê Neymar como o dono natural da camisa enquanto seguir defendendo o Brasil.