Beppe Riso, um dos agentes italianos mais conhecidos, foi convidado no fim de agosto do 'Colpi da Maestro', o formato no YouTube de Marco Nosotti. Entre os temas tratados, o futuro de Frattesi: "A transferência para a Lazio nasce do fato de que, jogando pouco, ele não conseguia mais ficar na Inter. Ele é um garoto com um coração incrível e uma paixão enorme. Eu não o via feliz, eu o via triste e apagado. Algumas janelas antes tentamos fazer alguma coisa, mas a Inter não queria abrir mão dele. Neste ano ele chegou à Lazio, podia ir para outro clube, mas ele escolheu assim, precisava se sentir protagonista de novo. Considero Lotito um gênio, mas nunca é fácil trabalhar com ele, é muito complicado. Todos falam da parte econômica, mas para ver um jogador agenciado por mim com aquele sorriso eu pagaria do meu próprio bolso".





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