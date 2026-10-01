Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Grafica Carlos Augusto Inter 2025 26 desktopCalciomercato
Traduzido por

Riso: "Frattesi estava apagado e triste em Milão. Estou p*** da vida com a Inter por causa de Carlos Augusto"

Mercado da bola
Inter de Milão
C. Augusto
D. Frattesi

Beppe Riso, um dos agentes italianos mais conhecidos, foi convidado no fim de agosto do 'Colpi da Maestro', o formato no YouTube de Marco Nosotti. Entre os temas tratados, o futuro de Frattesi: "A transferência para a Lazio nasce do fato de que, jogando pouco, ele não conseguia mais ficar na Inter. Ele é um garoto com um coração incrível e uma paixão enorme. Eu não o via feliz, eu o via triste e apagado. Algumas janelas antes tentamos fazer alguma coisa, mas a Inter não queria abrir mão dele. Neste ano ele chegou à Lazio, podia ir para outro clube, mas ele escolheu assim, precisava se sentir protagonista de novo. Considero Lotito um gênio, mas nunca é fácil trabalhar com ele, é muito complicado. Todos falam da parte econômica, mas para ver um jogador agenciado por mim com aquele sorriso eu pagaria do meu próprio bolso".


Cotações vencedoras da Serie A, as apostas sobre quem vai vencer o Scudetto de 2027



  • Carlos Augusto e a relação com a Inter

    Depois da conversa, Riso é convidado a colocar seus golpes de mercado em ordem, do primeiro ao décimo, e, quando o nome de Carlos Augusto é citado, ele responde com um sorriso da seguinte forma: "Vou colocá-lo em décimo lugar porque sonoc. Mas eles já sabem".

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Amistosos de clubes
Inter de Milão crest
Inter de Milão
INT
Lumezzane crest
Lumezzane
LUM