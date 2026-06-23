“Risco à segurança” e “chefe de defesa fraco”: Antonio Rüdiger e Jonathan Tah também trazem à memória uma noite de pesadelo

Quase nove meses após essa atuação desastrosa, Rüdiger e Tah devem manter unida a defesa alemã na busca pela quinta estrela. Após a amarga eliminação de Nico Schlotterbeck da Copa do Mundo (lesão no ligamento medial do tornozelo), o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, confia em seus gigantes com mais de 30 anos e de estatura imponente. Um problema? Rudi Völler tranquiliza.

Rüdiger pode ser “um tipo diferente” do habilidoso Schlotterbeck, mas tem “suas qualidades nos lances aéreos e nos duelos, aliadas à sua velocidade”, disse o diretor esportivo da DFB à MagentaTV. Além disso, ele elogiou a “grande experiência” do jogador de 33 anos, que acaba de renovar seu contrato com o Real Madrid, clube recordista de títulos da Liga dos Campeões.

Mas será que a sintonia com Tah, três anos mais novo, ainda funciona tão bem quanto durante grande parte do Euro em casa, há dois anos? A divisão de papéis mudou desde então. “Ele é o novo líder”, admitiu Rüdiger: “Todo mundo tem seu momento, agora é a vez dele.” Tah, que disputará sua 50ª partida pela seleção na quinta-feira, na última partida da fase de grupos contra o Equador, em East Rutherford, “ganhou um novo impulso” no Bayern de Munique.

Rüdiger (84 partidas pela seleção) também deve se beneficiar das novas qualidades de liderança de Tah. O segundo tempo contra a Costa do Marfim (2 a 1) serve de incentivo. Embora Tah e Rüdiger ainda não tenham se entrosado perfeitamente, a seleção alemã não sofreu gols e conseguiu virar o jogo.