Antonio Rüdiger e Jonathan Tah prefeririam apagar da memória sua última participação juntos no time titular da seleção nacional. Na estreia fracassada nas eliminatórias para a Copa do Mundo na Eslováquia (0 a 2), os zagueiros centrais passaram por uma noite terrível. Na mídia, após a humilhação em Bratislava, a dupla foi classificada como um “risco à segurança”, e Rüdiger chegou a ser ridicularizado como “chefe da defesa fraca”.
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“Risco à segurança” e “chefe de defesa fraco”: Antonio Rüdiger e Jonathan Tah também trazem à memória uma noite de pesadelo
Quase nove meses após essa atuação desastrosa, Rüdiger e Tah devem manter unida a defesa alemã na busca pela quinta estrela. Após a amarga eliminação de Nico Schlotterbeck da Copa do Mundo (lesão no ligamento medial do tornozelo), o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, confia em seus gigantes com mais de 30 anos e de estatura imponente. Um problema? Rudi Völler tranquiliza.
Rüdiger pode ser “um tipo diferente” do habilidoso Schlotterbeck, mas tem “suas qualidades nos lances aéreos e nos duelos, aliadas à sua velocidade”, disse o diretor esportivo da DFB à MagentaTV. Além disso, ele elogiou a “grande experiência” do jogador de 33 anos, que acaba de renovar seu contrato com o Real Madrid, clube recordista de títulos da Liga dos Campeões.
Mas será que a sintonia com Tah, três anos mais novo, ainda funciona tão bem quanto durante grande parte do Euro em casa, há dois anos? A divisão de papéis mudou desde então. “Ele é o novo líder”, admitiu Rüdiger: “Todo mundo tem seu momento, agora é a vez dele.” Tah, que disputará sua 50ª partida pela seleção na quinta-feira, na última partida da fase de grupos contra o Equador, em East Rutherford, “ganhou um novo impulso” no Bayern de Munique.
Rüdiger (84 partidas pela seleção) também deve se beneficiar das novas qualidades de liderança de Tah. O segundo tempo contra a Costa do Marfim (2 a 1) serve de incentivo. Embora Tah e Rüdiger ainda não tenham se entrosado perfeitamente, a seleção alemã não sofreu gols e conseguiu virar o jogo.
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Jürgen Klopp: A ausência de Nico Schlotterbeck muda o estilo de jogo da seleção alemã
No entanto, Nagelsmann não escalou mais a dupla junto desde o início após a derrota na Eslováquia. Três dias após a atuação mais do que infeliz, Rüdiger voltou a ser titular contra a Irlanda do Norte (3 a 1) e cedeu sua vaga pouco antes do fim da partida para o recém-entrado Tah. Depois disso, o ex-jogador do Stuttgart ficou lesionado por um longo período; em março, o técnico da seleção alemã optou por Tah e Schlotterbeck na zaga central.
Rüdiger aceitou seu novo papel sem reclamar, ganhou muito respeito no meio da DFB e elogiou seus “herdeiros” sem medida. Mesmo admitindo que não é fácil “ficar no banco”. Tah, disse Rüdiger, “já impressiona só pela presença física”. E Schlotterbeck tem “um pé esquerdo de ouro”.
É exatamente nisso que Jürgen Klopp vê agora um problema. “Estamos acostumados a ver Schlotterbeck driblar para dentro do meio-campo e, em seguida, jogar pela esquerda ou dar um passe diagonal. Esse é um elemento importante do jogo. Mas, sem ele, não conseguimos mais dar esse passe diagonal”, disse ele.
Rüdiger “se saiu muito bem” em sua estreia repentina. Ele é “experiente o suficiente” e joga “há anos no mais alto nível”. Mas não dá para atribuir a ele um “pé esquerdo”.
A construção de jogadas da seleção tetracampeã mundial já mudará por causa disso contra o Equador. Como a seleção alemã, vencedora do grupo, já alcançou seu primeiro objetivo na Copa do Mundo, Tah e Rüdiger poderão então se entrosar para a fase eliminatória. Afinal, eles não querem reviver uma noite como a de Bratislava.