Rio Ferdinand, ex-companheiro de Cristiano Ronaldo no Manchester United, falou sobre o caso que envolveu a estrela portuguesa, que deixou a concentração de Portugal após uma briga com seu técnico: "Jorge Jesus será obrigado a pedir desculpas, caso contrário será demitido. Ele precisa vir a público e dizer: "Ok, avaliei mal esta situação". Depois, precisa falar com CR7 e dizer claramente o que quer".
Getty Images / Calciomercato
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Rio Ferdinand: "No caso de Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus terá de se desculpar ou será demitido"
RESPEITEM OS ACORDOS
"O futuro de Ronaldo em Portugal? Acho que ele ainda pode dar sua contribuição. Ele precisa conversar com o técnico e decidir qual é o seu papel e como pode ser utilizado. Depois, trata-se de respeitar os acordos firmados. Esses treinadores são pagos para comandar uma equipe, mas também são pagos para lidar com as pessoas".
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