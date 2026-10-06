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cm grafica cristiano ronaldo portogallo 2026 27 16 9Getty Images / Calciomercato
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Rio Ferdinand: "No caso de Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus terá de se desculpar ou será demitido"

Portugal
C. Ronaldo

Rio Ferdinand, ex-companheiro de Cristiano Ronaldo no Manchester United, falou sobre o caso que envolveu a estrela portuguesa, que deixou a concentração de Portugal após uma briga com seu técnico: "Jorge Jesus será obrigado a pedir desculpas, caso contrário será demitido. Ele precisa vir a público e dizer: "Ok, avaliei mal esta situação". Depois, precisa falar com CR7 e dizer claramente o que quer".

  • RESPEITEM OS ACORDOS

    "O futuro de Ronaldo em Portugal? Acho que ele ainda pode dar sua contribuição. Ele precisa conversar com o técnico e decidir qual é o seu papel e como pode ser utilizado. Depois, trata-se de respeitar os acordos firmados. Esses treinadores são pagos para comandar uma equipe, mas também são pagos para lidar com as pessoas".

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