Apesar da ameaça de ruína doméstica, pessoas influentes dentro do futebol acreditam que o Manchester City ainda pode disputar a Liga dos Campeões na próxima temporada. De acordo com a BBC Sport, o City pode se classificar ao vencer o torneio nesta temporada.

Não existe nenhum mecanismo automático para retirar um clube de competições europeias se ele se classificar por mérito esportivo. Essa possibilidade causou grande preocupação entre executivos do futebol. Eles entendem que seria inaceitável que o City colhesse as recompensas financeiras do principal futebol europeu caso receba uma punição severa.

A questão imediata gira em torno da licença da Uefa exigida para competir na Europa. GiveMeSport revelou que a licença do City "havia sido levantada" como uma grande preocupação. O veículo acrescentou que uma solução "exigiria o tipo de pensamento integrado que tem faltado um pouco até agora".