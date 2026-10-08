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Revelado: como o Manchester City ainda pode disputar a Champions League mesmo se for rebaixado da Premier League
City enfrenta sanções severas
Figuras importantes do futebol inglês acreditam que o City pode conseguir entrar na Champions League na próxima temporada. Isso pode acontecer apesar de quaisquer punições severas impostas pela Premier League. O clube de Manchester foi considerado culpado de 114 acusações por violações financeiras entre 2009 e 2018.
Os donos manipularam os livros contábeis em mais de £900 milhões durante esse período. Esse valor impressionante permitiu que eles burlassem os limites em competições domésticas e europeias. O City está atualmente recorrendo dos veredictos e sustenta sua total inocência. No entanto, ainda enfrenta penalidades significativas, incluindo perda de pontos, rebaixamento ou até mesmo expulsão do futebol por completo.
- AFP
A brecha na Liga dos Campeões
Apesar da ameaça de ruína doméstica, pessoas influentes dentro do futebol acreditam que o Manchester City ainda pode disputar a Liga dos Campeões na próxima temporada. De acordo com a BBC Sport, o City pode se classificar ao vencer o torneio nesta temporada.
Não existe nenhum mecanismo automático para retirar um clube de competições europeias se ele se classificar por mérito esportivo. Essa possibilidade causou grande preocupação entre executivos do futebol. Eles entendem que seria inaceitável que o City colhesse as recompensas financeiras do principal futebol europeu caso receba uma punição severa.
A questão imediata gira em torno da licença da Uefa exigida para competir na Europa. GiveMeSport revelou que a licença do City "havia sido levantada" como uma grande preocupação. O veículo acrescentou que uma solução "exigiria o tipo de pensamento integrado que tem faltado um pouco até agora".
Problemas de licenciamento da FA e da Uefa
A Football Association (FA) concede licenças europeias, delegando essa responsabilidade à Premier League. No entanto, a entidade não pode recusar uma licença se um clube cumprir todos os critérios mínimos.
As licenças são concedidas com base no desempenho financeiro atual. Esse detalhe específico faz com que não esteja nada claro se as autoridades poderiam legitimamente recusar ao Manchester City sua vaga nas competições europeias.
O cenário potencial deixa uma enorme lacuna na governança do futebol. O Manchester City poderia, na prática, sofrer rebaixamento para divisões inferiores e ainda assim receber a elite da Europa em jogos no meio de semana.
- Getty
À espera do veredito final
Nenhuma sanção foi aplicada nesta fase porque o City está recorrendo dos vereditos. O processo judicial em andamento significa que o clube continua operando normalmente por enquanto.
Se o City vencer a Champions League nesta temporada, a pressão passará diretamente para a Uefa e a FA. Dirigentes do futebol exigirão clareza sobre se um clube punido no cenário doméstico pode permanecer na Europa. Até que o recurso seja concluído, o City continuará lutando em todas as frentes para garantir seu futuro doméstico e continental.
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