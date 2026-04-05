Os campos de futebol fervilham de emoções captadas pelas câmeras, e a 27ª rodada do Campeonato Saudita contou com vários momentos marcantes, repletos de sentimentos diversos, desde alegria avassaladora, tristeza, gratidão ou raiva.
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Resumo em imagens... Ronaldo comemora o centésimo gol... Inzaghi fica furioso... E as primeiras marcas de Miti
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Um avanço inesperado para a estrela... mas!
O jogo mais destacado dessa rodada foi aquele em que o Al-Nasr conquistou uma vitória esmagadora sobre o Al-Najma por 5 a 2, na sexta-feira, no estádio Al-Awal Park.
Apesar da goleada, a partida foi bastante emocionante, especialmente no final do primeiro tempo, quando o Al-Najma, último colocado, passou à frente do Al-Nasr, líder, antes que este último respondesse com dois gols rápidos.
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Festa de Al-Hamdan
O gol de empate do Al-Nassr foi marcado por Abdullah Al-Hamdan, nos acréscimos do primeiro tempo, mas o mais emocionante do que o gol foi a comemoração.
Após marcar, Al-Hamdan pegou a bola rapidamente e apontou para o emblema do Al-Nasr, levantando o dedo indicador com o número 1, em referência à superioridade do “Al-Alamy” sobre seus adversários.
Essa comemoração foi recebida com grande alegria pela torcida do Al-Nasr, especialmente porque o jogador havia se transferido para o time há apenas dois meses, vindo do tradicional rival Al-Hilal.
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Dupla de Mané
No ataque seguinte, o senegalês Sadio Mané marcou o segundo gol do Al-Nassr, antes de também marcar o quinto gol da equipe e o segundo dele nos acréscimos do segundo tempo.
Mané continuou a provar sua importância para o Al-Nassr nesta temporada, especialmente com a ausência do craque português João Félix, suspenso para a partida.
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O centenário de Ronaldo
Já a outra dupla de gols ficou por conta do astro português Cristiano Ronaldo, que marcou os dois gols: o terceiro de pênalti e o quarto com um belo chute de dentro da área.
Ronaldo comemorou da melhor maneira possível ao atingir a marca de 100 partidas pelo Al-Nassr na Liga Saudita, desde que se transferiu para o clube em janeiro de 2023, em uma transferência sem custos, após rescindir seu contrato com o Manchester United.
Com isso, o “Foguete de Madeira” chegou ao seu 97º gol pelo Al-Nassr na Liga Roshen, ficando a apenas três gols de alcançar mais uma marca de cem gols na competição, mas desta vez em termos de gols marcados.
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A irritação de Ronaldo com Dunga
Mas, assim como sentiu alegria, Ronaldo também ficou irritado com o egípcio Nabil Emad Dunga, meio-campista do Al-Najma.
O astro português expressou sua raiva pelo fato de Dunga ter simulado lesão duas vezes, quando o placar indicava um empate sem gols no primeiro tempo.
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A comemoração de Ronaldo
Mas não há dúvida de que todos esses sentimentos negativos desapareceram completamente de Ronaldo, depois de marcar dois gols, garantir a vitória de sua equipe e ampliar a liderança no Campeonato Saudita.
Isso ficou evidente no “Don”, que se dirigiu à torcida do Al-Nassr após o fim da partida para comemorar com ela da maneira habitual após as vitórias, seguido por todos os jogadores da equipe.
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A surpresa da cooperação
Por outro lado, o Al-Hilal caiu na armadilha do empate com o Al-Taawoun por 2 a 2, no sábado, no estádio Kingdom Arena, complicando sua situação na disputa pelo título do Campeonato Saudita.
O empate elevou a pontuação do Al-Hilal para 65 pontos, mas o time ficou 5 pontos atrás do líder Al-Nassr e à frente do Al-Ahli, terceiro colocado, apenas pelo saldo de gols, a sete rodadas do fim.
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Os primeiros objetivos da Miti
Apesar do tropeço, o atacante marfinense Mohamed Kader Miti viveu uma de suas melhores noites recentemente, ao marcar o gol que colocou o Al-Hilal na frente antes do fim do primeiro tempo.
O gol foi o primeiro de Miti desde que se juntou ao Al-Hilal em janeiro passado, em sua quinta partida com o time e a primeira como titular na Liga Roshen.
O curioso é que o atacante marfinense não estava escalado para a partida, mas a lesão repentina sofrida pelo francês Karim Benzema antes do início do jogo lhe garantiu a participação e, consequentemente, o gol.
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Gol de Leonardo... e chances perdidas
O segundo gol do Al-Hilal foi marcado pelo atacante brasileiro Marcos Leonardo, que empatou a partida, mas não foi o suficiente para garantir a vitória.
O próprio Leonardo desperdiçou várias chances antes de marcar o gol de empate, sendo que uma delas teria sido suficiente para dar ao “Al-Hilal” uma vantagem de 2 a 0, logo após o gol de Miti.
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A raiva de Inzagi
Não há dúvida de que tudo isso deixou o italiano Simone Inzaghi, técnico do Al-Hilal, furioso na linha lateral, enquanto permanecia na área técnica.
No entanto, essa raiva atingiu o auge quando seu zagueiro Hassan Tambakti desperdiçou a chance de marcar o gol de empate, logo após o Al-Taawoun ter aberto o placar, enquanto o gol estava vazio, sem o goleiro Mailsom.