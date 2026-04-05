O gol de empate do Al-Nassr foi marcado por Abdullah Al-Hamdan, nos acréscimos do primeiro tempo, mas o mais emocionante do que o gol foi a comemoração.

Após marcar, Al-Hamdan pegou a bola rapidamente e apontou para o emblema do Al-Nasr, levantando o dedo indicador com o número 1, em referência à superioridade do “Al-Alamy” sobre seus adversários.

Essa comemoração foi recebida com grande alegria pela torcida do Al-Nasr, especialmente porque o jogador havia se transferido para o time há apenas dois meses, vindo do tradicional rival Al-Hilal.