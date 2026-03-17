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Resultado da final da AFCON REVOGADO! Senegal perde o título devido à desistência dos jogadores, e a CAF atribui a vitória por 3 a 0 ao Marrocos
Senegal perdeu o troféu após protesto na final
Em um comunicado detalhado, a Comissão de Apelação da Confederação Africana de Futebol (CAF) confirmou que o recurso interposto pela FRMF foi “declarado admissível quanto à forma e o recurso foi deferido”. Essa decisão histórica retira efetivamente do Senegal o que teria sido seu segundo título continental, recompensando os anfitriões por uma partida que degenerou em caos durante a prorrogação.
A origem da controvérsia está num momento acalorado já no final do tempo de compensação, quando o marroquino Brahim Diaz caiu na área. Embora o árbitro inicialmente tenha deixado o jogo prosseguir, uma revisão do VAR resultou num pênalti a favor dos anfitriões. Isso provocou uma reação furiosa do banco senegalês, com o técnico Pape Thiaw instruindo seus jogadores a voltarem para o vestiário em um protesto que durou vários minutos.
A Comissão de Apelação da CAF concluiu que “a conduta da seleção do Senegal se enquadra no âmbito dos Artigos 82 e 84 do Regulamento da Copa Africana das Nações”. Ao abandonar o campo de jogo, o Senegal foi considerado culpado de infringir o regulamento, o que resultou na derrota administrativa por 3 a 0. A decisão anula a decisão anterior da Comissão Disciplinar da CAF e confirma que o protesto apresentado pelo Marrocos foi totalmente deferido.
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A CAF confirma a decisão
O comunicado da CAF dizia: “A Comissão de Apelação da Confederação Africana de Futebol (‘CAF’) decidiu hoje que, em aplicação do Artigo 84 do Regulamento da Copa Africana das Nações da CAF (AFCON), a Seleção Nacional do Senegal é declarada perdedora por desistência da Final da Copa Africana das Nações da CAF TotalEnergies (AFCON) Marrocos 2025 (“a Partida”), sendo o resultado da Partida registrado como 3 a 0 a favor da Federação Real Marroquina de Futebol (FRMF).
“Sobre o recurso interposto pela FRMF relativo à aplicação dos Artigos 82 e 84 do Regulamento da Copa Africana das Nações da CAF (AFCON), a Comissão de Apelação da CAF proferiu as seguintes decisões:
“O recurso interposto pela Federação Real Marroquina de Futebol (FRMF) é declarado admissível quanto à forma e o recurso é deferido.
“A decisão da Comissão Disciplinar da CAF é anulada.
"A Comissão de Apelação da CAF considera ainda que a conduta da seleção do Senegal se enquadra no âmbito dos artigos 82 e 84 do Regulamento da Copa Africana das Nações.
“A reclamação apresentada pela Federação Real Marroquina de Futebol (FRMF) é deferida.
"Declara-se que a Fédération Sénégalaise de Football (FSF), por meio da conduta de sua seleção, infringiu o Artigo 82 do Regulamento da Copa Africana das Nações.
“Em aplicação do Artigo 84 do Regulamento da Copa Africana das Nações, declara-se que a seleção do Senegal perdeu a partida por desistência, com o resultado registrado como 3 a 0 a favor da Federação Real Marroquina de Futebol (FRMF).
“Todas as demais moções ou pedidos de reparação são indeferidos.”
A desistência do Senegal provoca tumulto na final da Copa Africana de Nações
Enquanto a maior parte do time seguia Thiaw até o vestiário, foi Sadio Mané quem conseguiu convencê-los a voltar ao campo para terminar a partida. Mané explicou mais tarde: “Quando eles decidiram sair e não jogar, eu fiquei e perguntei a algumas pessoas: ‘O que vocês acham disso? É uma boa ideia ou não?’ Então, decidi ir buscar todo mundo de volta ao campo. Acho que é a melhor coisa a se fazer. Porque isso é apenas futebol, acho que o árbitro às vezes pode cometer erros. Pessoas do mundo todo estão assistindo. Pode ser pênalti ou não, mas isso não é o mais importante. O que importa é respeitar o jogo. Não é justo interromper uma partida assim.”
Os jogadores voltaram mais tarde e Diaz perdeu o pênalti, tentando um Panenka direto para o goleiro. Com o jogo empatado em 0 a 0, a partida foi para a prorrogação, onde Papa Gueye abriu o placar e garantiu a vitória para o Senegal.
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Multas aplicadas por interferência de lasers e VAR
A decisão também abordou vários incidentes relacionados ao ambiente da partida e ao comportamento dos torcedores. Embora Marrocos tenha sido declarado vencedor, a FRMF não escapou totalmente de sanções financeiras. A Comissão de Apelação da CAF indeferiu um recurso relativo à “interferência na área de revisão do OFR/VAR”, confirmando uma multa de US$ 100.000 para a federação marroquina, após os árbitros terem sido hostilizados durante a tensa revisão do segundo tempo.
Outras multas foram ligeiramente atenuadas; a penalidade pelo uso de lasers pela torcida da casa foi reduzida para US$ 10.000, enquanto a multa por um incidente controverso envolvendo os gandulas foi reduzida pela metade, para US$ 50.000. Apesar desses golpes financeiros, a principal lição que fica é a mudança radical nos livros de história do torneio, com o Senegal perdendo o título pelo qual lutou tanto em campo.
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