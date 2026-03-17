Em um comunicado detalhado, a Comissão de Apelação da Confederação Africana de Futebol (CAF) confirmou que o recurso interposto pela FRMF foi “declarado admissível quanto à forma e o recurso foi deferido”. Essa decisão histórica retira efetivamente do Senegal o que teria sido seu segundo título continental, recompensando os anfitriões por uma partida que degenerou em caos durante a prorrogação.

A origem da controvérsia está num momento acalorado já no final do tempo de compensação, quando o marroquino Brahim Diaz caiu na área. Embora o árbitro inicialmente tenha deixado o jogo prosseguir, uma revisão do VAR resultou num pênalti a favor dos anfitriões. Isso provocou uma reação furiosa do banco senegalês, com o técnico Pape Thiaw instruindo seus jogadores a voltarem para o vestiário em um protesto que durou vários minutos.

A Comissão de Apelação da CAF concluiu que “a conduta da seleção do Senegal se enquadra no âmbito dos Artigos 82 e 84 do Regulamento da Copa Africana das Nações”. Ao abandonar o campo de jogo, o Senegal foi considerado culpado de infringir o regulamento, o que resultou na derrota administrativa por 3 a 0. A decisão anula a decisão anterior da Comissão Disciplinar da CAF e confirma que o protesto apresentado pelo Marrocos foi totalmente deferido.