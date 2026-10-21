Resposta surpreendente à comparação com Yamal: chegou a vez de Doué liderar o sonho europeu do Paris?

E apesar das grandes atuações que vem apresentando, Doué manteve seu tom tranquilo após o confronto contra o Barcelona, recusando-se a considerar a vitória como um recado enviado aos rivais na Europa.

E disse: "Nós não mandamos nenhum recado, apenas seguimos trabalhando e vencendo. Às vezes não vamos vencer, e teremos que aceitar isso, mas estamos vencendo agora, e isso é maravilhoso".

O jogador francês destacou a importância do trabalho coletivo e do comprometimento defensivo, explicando: "Sempre tive o costume de defender, e vocês viram isso ao longo dos dois últimos anos. Todos nós nos empenhamos, e por isso vencemos".

Sobre o segredo do sucesso, Doué resumiu tudo em se divertir jogando e dar o máximo esforço possível, dizendo: "Divertir-se e entregar tudo o que temos, essa é a receita".

Ele também se mostrou reservado ao ser questionado se estava vivendo a melhor fase de sua carreira, afirmando que ainda tem muito a desenvolver, e disse: "Não sei se estou vivendo a melhor fase da minha carreira. Se vocês acham que estou no meu melhor momento quando marco, talvez sim. Mas há muitas coisas que acredito precisar melhorar".