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Paris Saint-Germain v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
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Resposta surpreendente à comparação com Yamal: chegou a vez de Doué liderar o sonho europeu do Paris?

PSG x Barcelona
PSG
Barcelona
Liga dos Campeões
D. Doue
L. Yamal
França
Espanha

Depois de Dembélé e Kvaratskhelia: a bandeira do projeto do Paris Saint-Germain em boas mãos

Désiré Doué, astro do Paris Saint-Germain, seguiu apresentando atuações de alto nível nos grandes compromissos e foi um dos principais destaques da vitória por 4 a 2 sobre o Barcelona.

Após brilhar diante do Manchester City pelo mesmo placar na semana passada, Doué voltou a roubar a cena contra a equipe catalã, na terça-feira, confirmando a notável evolução em seu nível sob o comando do técnico Luis Enrique e sua capacidade de fazer a diferença nos grandes confrontos europeus.

O jogador francês atuou como titular no clássico de ontem e entregou uma atuação completa, que reuniu qualidade técnica, superioridade física e movimentações ofensivas decisivas. Ele se movimentou com eficiência entre as linhas, ofereceu soluções aos companheiros e representou uma ameaça constante à defesa do Barcelona, confirmando mais uma vez que superou a fase de promessa e se tornou um elemento influente nos planos da equipe parisiense.



  • Números expressivos: impacto total diante do Barcelona

    Os números revelam a dimensão do impacto deixado por Doué, já que ele participou de 8 gols em suas últimas quatro partidas por diferentes competições, após marcar 4 gols e dar o mesmo número de assistências. Além disso, balançou as redes em cada uma de suas três últimas partidas com o Paris Saint-Germain.

    E os números marcantes não param por aí. Segundo um relatório do site Foot Mercato, os 29 gols que Doué marcou desde que chegou ao Paris Saint-Germain vieram em 29 partidas que terminaram todas com vitória da equipe, em uma sequência que reflete a ligação de seus gols com resultados positivos para o clube francês.

    Diante do Barcelona, o impacto do jogador de 21 anos não se limitou ao aspecto ofensivo, mas também apareceu em seu comprometimento defensivo e em sua contribuição na marcação, uma das características que Luis Enrique faz questão de consolidar dentro da equipe.

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  • Doué rejeita exagero na celebração de seu brilho

    E apesar das grandes atuações que vem apresentando, Doué manteve seu tom tranquilo após o confronto contra o Barcelona, recusando-se a considerar a vitória como um recado enviado aos rivais na Europa.

    E disse: "Nós não mandamos nenhum recado, apenas seguimos trabalhando e vencendo. Às vezes não vamos vencer, e teremos que aceitar isso, mas estamos vencendo agora, e isso é maravilhoso".

    O jogador francês destacou a importância do trabalho coletivo e do comprometimento defensivo, explicando: "Sempre tive o costume de defender, e vocês viram isso ao longo dos dois últimos anos. Todos nós nos empenhamos, e por isso vencemos".

    Sobre o segredo do sucesso, Doué resumiu tudo em se divertir jogando e dar o máximo esforço possível, dizendo: "Divertir-se e entregar tudo o que temos, essa é a receita".

    Ele também se mostrou reservado ao ser questionado se estava vivendo a melhor fase de sua carreira, afirmando que ainda tem muito a desenvolver, e disse: "Não sei se estou vivendo a melhor fase da minha carreira. Se vocês acham que estou no meu melhor momento quando marco, talvez sim. Mas há muitas coisas que acredito precisar melhorar".

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  • A comparação com Yamal? Quem venceu foi o Paris

    Doué, por sua vez, recusou-se a entrar em uma comparação direta com Lamine Yamal, astro do Barcelona e um dos maiores talentos em ascensão do futebol mundial, afirmando que não encarou a partida como um duelo pessoal entre os dois.

    E explicou: "Não vi a coisa como um confronto entre nós, já que nem sequer estávamos no mesmo lado do campo. A partida era entre Paris Saint-Germain e Barcelona, e o Paris foi quem venceu hoje".

    O brilho de Doué ganha importância adicional diante da ausência de Ousmane Dembélé e Khvicha Kvaratskhelia por causa de lesão, segundo o que informou o relatório, uma vez que oferece à equipe parisiense uma opção ofensiva capaz de assumir maior responsabilidade nesta etapa. E depois de Dembélé ter sido o principal rosto ofensivo na conquista do primeiro título europeu do Paris Saint-Germain, e de Kvaratskhelia ter desempenhado um papel de destaque na etapa seguinte, o brilho de Doué levanta uma questão sobre a possibilidade de o astro francês se tornar aquele que deixa a marca mais notável na busca do clube por um terceiro título europeu.

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