Resposta surpreendente à comparação com Yamal: chegou a vez de Doué liderar o sonho europeu do Paris?

Désiré Doué, astro do Paris Saint-Germain, seguiu apresentando atuações de alto nível nos grandes compromissos e foi um dos principais destaques da vitória por 4 a 2 sobre o Barcelona.
Após brilhar diante do Manchester City pelo mesmo placar na semana passada, Doué voltou a roubar a cena contra a equipe catalã, na terça-feira, confirmando a notável evolução em seu nível sob o comando do técnico Luis Enrique e sua capacidade de fazer a diferença nos grandes confrontos europeus.
O jogador francês atuou como titular no clássico de ontem e entregou uma atuação completa, que reuniu qualidade técnica, superioridade física e movimentações ofensivas decisivas. Ele se movimentou com eficiência entre as linhas, ofereceu soluções aos companheiros e representou uma ameaça constante à defesa do Barcelona, confirmando mais uma vez que superou a fase de promessa e se tornou um elemento influente nos planos da equipe parisiense.