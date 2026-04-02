Respeito ou troféus? Kepa Arrizabalaga e o Arsenal mostram como as promessas geram “problemas reais”

Questionado sobre se os treinadores deveriam sempre escalar o time titular nos jogos mais importantes, Friedel — em entrevista concedida em parceria com a HFM x Arsenal — disse ao GOAL: “Acho que quando você chega a uma final, você coloca o seu melhor time em campo, mas é uma decisão difícil porque, muitas vezes, quando você contrata jogadores — e eles são jogadores internacionais — e quando você contrata jogadores de ponta, você diz a eles — e não sei se esse foi o caso — ‘Bem, a Copa da Liga é de vocês do início ao fim’, o que é bom.

“E se você disse isso, tem que escalá-los durante toda a competição, porque, se não o fizer, terá sérios problemas com a integridade da gestão dentro do seu elenco. Se você nunca disse isso ou prometeu isso, então pode jogar o seu melhor.

“Não sei o que foi dito, então não posso criticar essa situação de forma alguma, porque muito bem poderia ter sido: ‘Esta é a competição de vocês desde o início da temporada’. Ele pode até ter dito isso a outros jogadores do elenco. E se foi isso que ele disse o tempo todo e manteve a palavra, então acho que é uma gestão realmente boa.

“Sei que eles não ganharam o troféu, sei que houve um erro na partida, mas estou dizendo que não dá para voltar atrás naquele momento. Mas se você não disse isso, então acho que você joga o seu melhor. E o Raya tem sido excelente. Eles sofreram apenas 22 gols em toda a temporada.

“Mas entendo os dois pontos de vista também, porque é preciso — ganhar a Premier League é uma maratona, não uma corrida de velocidade — e você precisa ser capaz de gerenciar todos os seus jogadores. Se você não consegue que todos gostem de você, o que é impossível, pelo menos você consegue que todos o respeitem. E então você consegue fazer as coisas acontecerem.”