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Respeito ou troféus? Kepa Arrizabalaga e o Arsenal mostram como as promessas geram “problemas reais”
O resultado teria sido diferente com a Raya?
É claro que não há garantia de que o resultado final — já que o Arsenal sofreu uma derrota por 2 a 0 para o City no berço do futebol inglês — teria sido diferente se o vencedor do prêmio Golden Glove, David Raya, estivesse defendendo o gol.
No entanto, ele tem sido a última linha de defesa mais confiável ao longo de várias temporadas no Emirates Stadium e soma 15 jogos sem sofrer gols na Premier League nesta temporada. Na maioria das vezes, ele seria a escolha preferida de Arteta quando se trata de manter os adversários afastados.
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A rotação é fundamental no futebol moderno
As exigências do futebol moderno — considerando-se os calendários lotados — determinam, no entanto, que o descanso e a rotação sejam necessários em certos momentos. Muitos treinadores optam por usar as competições nacionais de copa como uma oportunidade para reorganizar seus elencos e dar tempo de jogo aos jogadores que estão à margem do time titular.
Kepa atuou em todas as seis partidas do Arsenal na Carabao Cup durante a temporada 2025-26, sendo lamentável que ele tenha escolhido o maior dos palcos para cometer um erro gritante. O ex-goleiro da Premier League Brad Friedel compreende por que Arteta não teve escolha a não ser escalar seu goleiro reserva contra o City.
Os treinadores devem sempre escalar o time titular nas finais de copa?
Questionado sobre se os treinadores deveriam sempre escalar o time titular nos jogos mais importantes, Friedel — em entrevista concedida em parceria com a HFM x Arsenal — disse ao GOAL: “Acho que quando você chega a uma final, você coloca o seu melhor time em campo, mas é uma decisão difícil porque, muitas vezes, quando você contrata jogadores — e eles são jogadores internacionais — e quando você contrata jogadores de ponta, você diz a eles — e não sei se esse foi o caso — ‘Bem, a Copa da Liga é de vocês do início ao fim’, o que é bom.
“E se você disse isso, tem que escalá-los durante toda a competição, porque, se não o fizer, terá sérios problemas com a integridade da gestão dentro do seu elenco. Se você nunca disse isso ou prometeu isso, então pode jogar o seu melhor.
“Não sei o que foi dito, então não posso criticar essa situação de forma alguma, porque muito bem poderia ter sido: ‘Esta é a competição de vocês desde o início da temporada’. Ele pode até ter dito isso a outros jogadores do elenco. E se foi isso que ele disse o tempo todo e manteve a palavra, então acho que é uma gestão realmente boa.
“Sei que eles não ganharam o troféu, sei que houve um erro na partida, mas estou dizendo que não dá para voltar atrás naquele momento. Mas se você não disse isso, então acho que você joga o seu melhor. E o Raya tem sido excelente. Eles sofreram apenas 22 gols em toda a temporada.
“Mas entendo os dois pontos de vista também, porque é preciso — ganhar a Premier League é uma maratona, não uma corrida de velocidade — e você precisa ser capaz de gerenciar todos os seus jogadores. Se você não consegue que todos gostem de você, o que é impossível, pelo menos você consegue que todos o respeitem. E então você consegue fazer as coisas acontecerem.”
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Kepa tem um papel importante a desempenhar na campanha do Arsenal na FA Cup
A contribuição de Kepa para o Arsenal na temporada 2025-26 pode não ter chegado ao fim. Tendo se destacado ao longo de uma campanha produtiva na Copa da Liga, ele também assumiu a titularidade nas partidas da FA Cup — ajudando os Gunners a chegarem às quartas de final dessa competição.
A equipe de Arteta enfrentará o Southampton, da Championship, no sábado, com mais uma chance de disputar uma partida em Wembley. Kepa provavelmente será poupado novamente contra os Saints antes de voltar a jogar na partida da Liga dos Campeões contra o Sporting e nas sete partidas restantes de uma emocionante disputa pelo título da Premier League.