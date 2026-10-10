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Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Resignou-se ao fracasso? Carrick: o que aconteceu diante do Tottenham me dói muito

Manchester United x Tottenham
Manchester United
Tottenham
Premier League
M. Carrick
C. Baleba
England
Camarões

O técnico do United explica o choque do empate com os Spurs e defende seu craque

Michael Carrick, técnico do Manchester United, disse que as vaias da torcida do time durante o empate por 1 a 1 com o Tottenham Hotspur "me machucam muito", mas afirmou que compreende as preocupações dos torcedores, depois que sua equipe desperdiçou a vantagem diante de um adversário que jogou com dez jogadores desde os 78 minutos.

O Manchester United registrou seu pior início de campeonato em 40 anos, e esta é a quarta partida consecutiva na liga em que não consegue vencer.

Os torcedores do Manchester United demonstraram seu descontentamento no meio do primeiro tempo e, em seguida, soltaram vaias contra o time ao final da partida, após a queda do desempenho e dos resultados.

Carrick afirmou após a partida: "Quando as coisas não saem conforme o planejado, eu entendo a reação da torcida em alguns momentos. Isso me machuca muito. Não é fácil passar por isso. Mas, às vezes, você precisa passar por isso".

E acrescentou: "Eu me importo com este lugar tanto quanto qualquer pessoa. Às vezes, você pode dizer muita coisa, porque não saímos dessa situação. Eu entendo isso".

E destacou: "Acho que os jogadores lidaram bem com a situação e usaram isso para mudar as coisas no segundo tempo".

  • O gol do Tottenham resume tudo

    Carrick descreveu o gol de empate tardio do Tottenham, marcado por Dominic Solanke após a expulsão de Rodrigo Bentancur, como algo que "resume tudo", e disse: "Foi uma partida realmente instável. Tivemos dificuldades no primeiro tempo. Foi um início difícil. As coisas não estavam indo bem, nos pequenos detalhes e na posse de bola".

    E acrescentou: "Tivemos dificuldade para passar a bola, nos atrasamos um pouco na pressão, deixamos espaços e houve uma série de coisas (negativas). Levamos um tempo para entrar na partida, e fomos muito melhores no segundo tempo de várias maneiras diferentes. Chegamos a uma situação muito boa para mostrar espírito de luta e abrir o placar por 1 a 0".

    E afirmou: "Partidas como essa deveríamos ter decidido, mas não encontramos a maneira adequada de conseguir isso. Perdemos a bola com facilidade em alguns momentos, e deixamos a partida aberta. É claramente um gol ruim, e resume tudo".

    E acrescentou: "Estou muito frustrado por estar numa situação como essa e não ter saído da partida com a vitória".

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  • A paciência? Baliba sob as presas da torcida do United!

    Carrick também pediu paciência da torcida com Carlos Baleba, que chegou do Brighton numa transferência que pode alcançar os 70 milhões de libras esterlinas, mas que ficou de fora do início da temporada por conta de uma lesão sofrida na pré-temporada.

    Carrick disse à Sky Sports: "Com o Carlos, acredito que ele está trabalhando para alcançar a plena forma física. Ficou afastado após se lesionar no começo do verão, então perdeu um período importante. Nós entendemos isso, e precisamos ter paciência com ele para que atinja o seu nível antes de entrar nos holofotes e no grande palco".

    E explicou: "É um grande salto quando você se junta a um clube como o Manchester United. Não me refiro apenas à capacidade de jogar, mas à mudança para cá e, depois, a jogar. Acredito que precisamos de um pouco de paciência, e não devemos esperar muito tão cedo".

    E acrescentou: "É um jogador jovem que se mudou para cá e, com o passar do tempo, vai melhorar. Mas estamos realmente felizes com ele neste momento".

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