Resignou-se ao fracasso? Carrick: o que aconteceu diante do Tottenham me dói muito

Michael Carrick, técnico do Manchester United, disse que as vaias da torcida do time durante o empate por 1 a 1 com o Tottenham Hotspur "me machucam muito", mas afirmou que compreende as preocupações dos torcedores, depois que sua equipe desperdiçou a vantagem diante de um adversário que jogou com dez jogadores desde os 78 minutos.

O Manchester United registrou seu pior início de campeonato em 40 anos, e esta é a quarta partida consecutiva na liga em que não consegue vencer.

Os torcedores do Manchester United demonstraram seu descontentamento no meio do primeiro tempo e, em seguida, soltaram vaias contra o time ao final da partida, após a queda do desempenho e dos resultados.

Carrick afirmou após a partida: "Quando as coisas não saem conforme o planejado, eu entendo a reação da torcida em alguns momentos. Isso me machuca muito. Não é fácil passar por isso. Mas, às vezes, você precisa passar por isso".

E acrescentou: "Eu me importo com este lugar tanto quanto qualquer pessoa. Às vezes, você pode dizer muita coisa, porque não saímos dessa situação. Eu entendo isso".

E destacou: "Acho que os jogadores lidaram bem com a situação e usaram isso para mudar as coisas no segundo tempo".