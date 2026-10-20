Massimiliano Allegri percebeu o clima e, ao apresentar o confronto contra o Bodo/Glimt, deixou pela primeira vez de lado a postura de quem defende as decisões do clube, depois de passar meses exaltando a qualidade e a completude do seu elenco. "Todos os jogadores que tenho à disposição foram considerados pela diretoria, no verão, à altura de integrar o Napoli. Eles têm minha confiança e precisam ser defendidos, não criticados com tanta severidade. Até porque a janela de transferências está fechada agora e certamente não podemos trocar dez deles...", relata o Repubblica.





Segundo a interpretação do Repubblica, "são palavras enigmáticas, cuja interpretação é a única forma de deduzir o que o técnico de Livorno realmente pensa. Afinal, desde julho ele finalmente fez pessoalmente suas avaliações sobre o elenco e não foi por acaso que pediu a De Laurentiis quatro reforços para janeiro".



