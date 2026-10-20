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Grafica CM Allegri Napoli 2026 16.9Calciomercato/Getty Images
Gianluca Minchiotti
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Repubblica - Napoli: Allegri deixa de ser alinhado à diretoria e pede quatro contratações

Napoli
M. Allegri
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Antes de chegar ao mercado de transferências, porém, o treinador precisa fazer o Napoli voltar a vencer. Caso contrário, corre o risco

Massimiliano Allegri percebeu o clima e, ao apresentar o confronto contra o Bodo/Glimt, deixou pela primeira vez de lado a postura de quem defende as decisões do clube, depois de passar meses exaltando a qualidade e a completude do seu elenco. "Todos os jogadores que tenho à disposição foram considerados pela diretoria, no verão, à altura de integrar o Napoli. Eles têm minha confiança e precisam ser defendidos, não criticados com tanta severidade. Até porque a janela de transferências está fechada agora e certamente não podemos trocar dez deles...", relata o Repubblica.


Segundo a interpretação do Repubblica, "são palavras enigmáticas, cuja interpretação é a única forma de deduzir o que o técnico de Livorno realmente pensa. Afinal, desde julho ele finalmente fez pessoalmente suas avaliações sobre o elenco e não foi por acaso que pediu a De Laurentiis quatro reforços para janeiro".


  • De qualquer forma, antes de janeiro, Allegri precisa fazer seu Napoli voltar a vencer o quanto antes, porque, do contrário, pode nem chegar ileso à janela de transferências de inverno. Outro resultado negativo nesta noite contra o Bodø teria consequências imediatas para o Napoli: concentração como punição até o jogo de sábado à tarde contra a Roma, pelo campeonato, e depois, em caso de queda livre, medidas mais drásticas, porque é perigoso seguir sem um rumo definido em meados de outubro.



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