Claudio Lotito, presidente da Lazio, relembra os anos em que as ameaças dos ultras do clube o obrigaram a tomar precauções extremas: "Por muito tempo, andei armado com duas pistolas, uma na frente e outra atrás, uma automática e uma Smith & Wesson. Uma vez, uma delas até foi útil, me salvou".





Segundo o Repubblica, o presidente da Lazio conta sobre sua longa batalha contra os grupos mais violentos da torcida. Ele se lembra de quando, durante a inauguração de uma loja em Montesacro, ficou impedido de sair e foi necessária a intervenção da tropa de choque para que pudesse deixar o local. Em seguida, faz um alerta: "Agora a mesma situação voltou a se formar, e digo a vocês por quê".



