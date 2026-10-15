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Gianluca Minchiotti
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Repubblica: Lotito revela: "Ando por aí armado com duas pistolas, uma delas até foi útil"

Lazio

O dono da Lazio, aos torcedores que o criticam por não fazê-los mais sonhar: "Tomem um sonífero, se precisam sonhar"

Claudio Lotito, presidente da Lazio, relembra os anos em que as ameaças dos ultras do clube o obrigaram a tomar precauções extremas: "Por muito tempo, andei armado com duas pistolas, uma na frente e outra atrás, uma automática e uma Smith & Wesson. Uma vez, uma delas até foi útil, me salvou".


Segundo o Repubblica, o presidente da Lazio conta sobre sua longa batalha contra os grupos mais violentos da torcida. Ele se lembra de quando, durante a inauguração de uma loja em Montesacro, ficou impedido de sair e foi necessária a intervenção da tropa de choque para que pudesse deixar o local. Em seguida, faz um alerta: "Agora a mesma situação voltou a se formar, e digo a vocês por quê".


  • O motivo, segundo Lotito, também passa pelos rumores sobre a venda da Lazio. Fundos estrangeiros, compradores misteriosos, ofertas milionárias. Todos prontos para comprar um clube que ele garante não querer vender. "Nunca recebi ofertas, mas uma coisa é certa: tive de apresentar denúncias e comunicados à Consob, dizendo que nunca recebi ofertas".


    "Esses aí achavam que iam pegar a vaca pelas tetas e pegaram o touro pelas bolas , lê-se também no Repubblica. Recebo 5 mil ligações com ameaças por dia. Não estou brincando. Na vida, sou combatente, nunca veterano. Sou contra os abusos". E, aos torcedores que o criticam por não fazê-los mais sonhar: "Tomem um sonífero, se precisam sonhar".


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