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Entre os muitos contratos que estão vencendo ou perto de vencer na Inter, está também o de Hakan Calhanoglu, meio-campista nascido em 1994 cujo contrato com a Inter termina em 30 de junho de 2027.

No contrato atual de Calhanoglu não há uma cláusula que a Inter possa acionar para prorrogá-lo por mais um ano. Seu contrato, portanto, termina ao fim da temporada e, a partir de fevereiro, ele poderia assinar com outro clube.

Os rumores das últimas semanas associaram o nome do turco à Juventus e ao Como, além da possibilidade de um retorno à Turquia.