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grafica calhanoglu inter bacioGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Renovação: veja o que Calhanoglu pede à Inter; Baccin conversará com os proprietários

Inter de Milão
H. Calhanoglu

O contrato do meio-campista turco termina em junho de 2027.

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Entre os muitos contratos que estão vencendo ou perto de vencer na Inter, está também o de Hakan Calhanoglu, meio-campista nascido em 1994 cujo contrato com a Inter termina em 30 de junho de 2027.

No contrato atual de Calhanoglu não há uma cláusula que a Inter possa acionar para prorrogá-lo por mais um ano. Seu contrato, portanto, termina ao fim da temporada e, a partir de fevereiro, ele poderia assinar com outro clube.

Os rumores das últimas semanas associaram o nome do turco à Juventus e ao Como, além da possibilidade de um retorno à Turquia.

  • Calhanoglu pede dois anos

    Segundo Gianluca Di Marzio, Calhanoglu quer ficar e transmitiu essa orientação a seus agentes. O ex-jogador de Milan e Bayer Leverkusen quer um contrato de dois anos, ponto de partida para as conversas. O assunto já foi discutido com o novo diretor esportivo da Inter, Dario Baccin, que conversará com os proprietários do clube. A Inter, acrescenta Di Marzio, tentará apresentar uma proposta de contrato ao jogador turco e a seu agente para avaliar se ela poderá ser aceita, tanto pela duração quanto pelo salário.

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