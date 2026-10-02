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spalletti juve cmgetty
Gianluca Minchiotti
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Relacionados da Juventus para a Cremonese: também estão lá Davide Marchisio e Alfonso Montero. Neto não está presente

Juventus
L. Spalletti

A lista de Spalletti para o teste de hoje

A seguir, os jogadores à disposição de Luciano Spalletti para o amistoso previsto para hoje, às 12h30, na Continassa, contra a Cremonese. Entre os jogadores convocados por Spalletti, que precisa abrir mão dos atletas das seleções, também há vários jovens, entre eles dois filhos de ex-jogadores: Davide Marchisio, nascido em 2009, e Alfonso Montero, nascido em 2007, filhos respectivamente de Claudio e Paolo, duas lendas da Juventus. Já o novo reforço não está presente:Norberto Neto, ainda em fase de recondicionamento físico


  • A LISTA

    3 Bremer


    4 Gatti


    6 Kelly


    9 Kolo Muani


    20 Cambiaso


    22 McKennie


    23 Pinsoglio


    24 Rugani


    40 Radu


    44 Rizzo


    47 Durmisi


    49 Makiobo


    51 Amaradio


    52 Corigliano


    53 Montero


    54 Grelaud


    55 Brancato


    56 Ripani


    57 Marchisio


    58 Savio


    59 Corradi


    60 Guerra


    61 Mangiapoco



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