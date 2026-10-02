Abaixo, os jogadores à disposição de Luciano Spalletti para o amistoso previsto para hoje, às 12h30, na Continassa, contra a Cremonese. Entre os jogadores convocados por Spalletti, que precisa abrir mão dos atletas das seleções, também há muitos jovens, entre eles dois filhos de ex-jogadores: Davide Marchisio, nascido em 2009, e Alfonso Montero, nascido em 2007, respectivamente filhos de Claudio e Paolo, duas lendas da Juventus.
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Relacionados da Juventus para a Cremonese: também estão Davide Marchisio e Alfonso Montero
A lista
3 Bremer
4 Gatti
6 Kelly
9 Kolo Muani
20 Cambiaso
22 McKennie
23 Pinsoglio
24 Rugani
40 Radu
44 Rizzo
47 Durmisi
49 Makiobo
51 Amaradio
52 Corigliano
53 Montero
54 Grelaud
55 Brancato
56 Ripani
57 Marchisio
58 Savio
59 Corradi
60 Guerra
61 Mangiapoco
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