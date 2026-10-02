Abaixo, os jogadores à disposição de Luciano Spalletti para o amistoso previsto para hoje, às 12h30, na Continassa, contra a Cremonese. Entre os jogadores convocados por Spalletti, que precisa abrir mão dos atletas das seleções, também há muitos jovens, entre eles dois filhos de ex-jogadores: Davide Marchisio, nascido em 2009, e Alfonso Montero, nascido em 2007, respectivamente filhos de Claudio e Paolo, duas lendas da Juventus.



