A seguir, os jogadores relacionados por Luciano Spalletti para a partida desta noite no Allianz Stadium, que terá a Juventus pela frente diante do Parma. Seguem fora os lesionados Yildiz, McKennie e Thuram. Fora também Zhegrova, cada vez mais perto de uma transferência. Primeira convocação para a última contratação, o goleiro polonês Grabara.
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Relacionados da Juventus: McKennie e fora, primeira convocação para Grabara
1 Grabara
2 Celik
3 Bremer
4 Gatti
5 Locatelli
6 Kelly
7 Conceicao
8 Koopmeiners
9 Kolo Muani
12 Douglas Luiz
13 Boga
14 Milik
15 Kalulu
17 Alajbegovic
18 Ekhator
20 Cambiaso
23 Pinsoglio
24 Rugani
25 Vicario
26 Lucumi
30 David
31 Gonzalez
32 Cabal
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