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Weston McKennie Juventus 2025 FIFA Club World CupGetty
Gianluca Minchiotti

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Relacionados da Juventus: McKennie e fora, primeira convocação para Grabara

Juventus
Campeonato Italiano

Os jogadores convocados por Spalletti para a partida desta noite contra o Parma

A seguir, os jogadores relacionados por Luciano Spalletti para a partida desta noite no Allianz Stadium, que terá a Juventus pela frente diante do Parma. Seguem fora os lesionados Yildiz, McKennie e Thuram. Fora também Zhegrova, cada vez mais perto de uma transferência. Primeira convocação para a última contratação, o goleiro polonês Grabara.




  • 1 Grabara

    2 Celik

    3 Bremer

    4 Gatti

    5 Locatelli

    6 Kelly

    7 Conceicao

    8 Koopmeiners

    9 Kolo Muani

    12 Douglas Luiz

    13 Boga

    14 Milik

    15 Kalulu

    17 Alajbegovic

    18 Ekhator

    20 Cambiaso

    23 Pinsoglio

    24 Rugani

    25 Vicario

    26 Lucumi

    30 David

    31 Gonzalez

    32 Cabal

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