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Reforço em dose dupla para o Manchester United! Carrick conta com a volta de De Ligt e Mazraoui para duelo acirrado em Elland Road
Carrick recebe importante reforço para a defesa antes da visita a Elland Road
O técnico do Manchester United, Michael Carrick, confirmou que Noussair Mazraoui e Matthijs de Ligt estão disponíveis para reforçar o elenco no confronto de domingo contra o Leeds United. O Manchester United visita seu rival histórico em Elland Road em busca de uma vitória crucial na Premier League.
Mazraoui voltou a treinar normalmente após um período afastado, enquanto De Ligt segue ganhando ritmo de jogo depois de alguns meses difíceis.
Carrick afirmou que o retorno dos dois defensores importantes representa um avanço significativo para a estabilidade defensiva da equipe.
- Action Plus
Técnico elogia a resiliência de De Ligt e a evolução de Mazraoui
Em entrevista aos canais do clube antes da partida, Carrick se disse satisfeito por ter De Ligt de volta ao banco de reservas e reintegrado às atividades do time principal. “Matty voltou a integrar o elenco. A cada treino e a cada dia que passa... voltar ao banco de reservas foi um bom passo para ele”, disse Carrick.
“É preciso ter um pouco de paciência até que ele recupere o ritmo, mas é ótimo tê-lo por perto. Ele passou por alguns meses difíceis, que precisou superar, e merece reconhecimento por isso.”
Sobre Mazraoui, Carrick acrescentou: “Esperamos ter Nouss de volta conosco. Ele já participou de alguns treinos, então voltará a estar com o grupo, o que é um bom passo.”
Carrick destaca o jovem Heaven e Amad, que alcançou uma marca importante
Carrick elogiou o jovem defensor Ayden Heaven pela atuação segura como lateral-direito contra o Atlético de Madrid e destacou que Amad Diallo está prestes a disputar seu 100º jogo pelo clube. “Aiden é um jogador jovem com qualidades fantásticas e tem a capacidade de não se deixar abalar”, afirmou Carrick.
“Ele se comporta muito bem e, contra o Atlético, em um jogo difícil, mostrou que faz coisas muito, muito boas para um defensor jovem.”
Sobre Amad, o treinador acrescentou: “É sempre bom poder deixar os números de lado. Ele joga muito em função da equipe e contribui de muitas maneiras.”
- AFP
United se prepara para o clima intenso do caldeirão de Elland Road
Diante de um Leeds United consistente, comandado por Daniel Farke, Carrick sabe que seu elenco precisa canalizar a energia de forma produtiva diante de uma torcida hostil.
“É um jogo especial, ir a Elland Road”, concluiu Carrick. “É um lugar que desperta tudo em você. Todos os sentidos ficam aguçados, e há o barulho, a atmosfera, a intensidade, tudo está lá.”
O treinador do Manchester United espera um confronto acirrado, enquanto sua equipe busca conquistar três pontos vitais do outro lado dos Peninos.
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