O técnico do Manchester United, Michael Carrick, confirmou que Noussair Mazraoui e Matthijs de Ligt estão disponíveis para reforçar o elenco no confronto de domingo contra o Leeds United. O Manchester United visita seu rival histórico em Elland Road em busca de uma vitória crucial na Premier League.

Mazraoui voltou a treinar normalmente após um período afastado, enquanto De Ligt segue ganhando ritmo de jogo depois de alguns meses difíceis.

Carrick afirmou que o retorno dos dois defensores importantes representa um avanço significativo para a estabilidade defensiva da equipe.