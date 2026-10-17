Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Tottenham Hotspur v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport
Alvino Hanafi
Traduzido por

Reforço em dose dupla para o Manchester United! Carrick conta com a volta de De Ligt e Mazraoui para duelo acirrado em Elland Road

M. Carrick
M. de Ligt
N. Mazraoui
A. Diallo
A. Heaven
Leeds x Manchester United
Manchester United
Leeds
Premier League

O técnico do Manchester United, Michael Carrick, confirmou que Noussair Mazraoui e Matthijs de Ligt devem integrar o elenco para enfrentar o Leeds United. Carrick também elogiou o jovem defensor Aiden Heaven antes da visita ao Elland Road, no domingo.

  • Carrick recebe importante reforço para a defesa antes da visita a Elland Road

    O técnico do Manchester United, Michael Carrick, confirmou que Noussair Mazraoui e Matthijs de Ligt estão disponíveis para reforçar o elenco no confronto de domingo contra o Leeds United. O Manchester United visita seu rival histórico em Elland Road em busca de uma vitória crucial na Premier League.

    Mazraoui voltou a treinar normalmente após um período afastado, enquanto De Ligt segue ganhando ritmo de jogo depois de alguns meses difíceis.

    Carrick afirmou que o retorno dos dois defensores importantes representa um avanço significativo para a estabilidade defensiva da equipe.

  • imago-sport-1083406508.jpgAction Plus

    Técnico elogia a resiliência de De Ligt e a evolução de Mazraoui

    Em entrevista aos canais do clube antes da partida, Carrick se disse satisfeito por ter De Ligt de volta ao banco de reservas e reintegrado às atividades do time principal. “Matty voltou a integrar o elenco. A cada treino e a cada dia que passa... voltar ao banco de reservas foi um bom passo para ele”, disse Carrick.

    “É preciso ter um pouco de paciência até que ele recupere o ritmo, mas é ótimo tê-lo por perto. Ele passou por alguns meses difíceis, que precisou superar, e merece reconhecimento por isso.”

    Sobre Mazraoui, Carrick acrescentou: “Esperamos ter Nouss de volta conosco. Ele já participou de alguns treinos, então voltará a estar com o grupo, o que é um bom passo.”

  • Carrick destaca o jovem Heaven e Amad, que alcançou uma marca importante

    Carrick elogiou o jovem defensor Ayden Heaven pela atuação segura como lateral-direito contra o Atlético de Madrid e destacou que Amad Diallo está prestes a disputar seu 100º jogo pelo clube. “Aiden é um jogador jovem com qualidades fantásticas e tem a capacidade de não se deixar abalar”, afirmou Carrick.

    “Ele se comporta muito bem e, contra o Atlético, em um jogo difícil, mostrou que faz coisas muito, muito boas para um defensor jovem.”

    Sobre Amad, o treinador acrescentou: “É sempre bom poder deixar os números de lado. Ele joga muito em função da equipe e contribui de muitas maneiras.”

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga GOAL no Google
  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-BRIGHTONAFP

    United se prepara para o clima intenso do caldeirão de Elland Road

    Diante de um Leeds United consistente, comandado por Daniel Farke, Carrick sabe que seu elenco precisa canalizar a energia de forma produtiva diante de uma torcida hostil.

    “É um jogo especial, ir a Elland Road”, concluiu Carrick. “É um lugar que desperta tudo em você. Todos os sentidos ficam aguçados, e há o barulho, a atmosfera, a intensidade, tudo está lá.”

    O treinador do Manchester United espera um confronto acirrado, enquanto sua equipe busca conquistar três pontos vitais do outro lado dos Peninos.

Próximas partidas
LEE

LEE

Premier League

18 de out. de 2026

MUN

MUN