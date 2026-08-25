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Reencontro do MSN para Lionel Messi e Luis Suarez? MLS é alertada a evitar ‘erro’ com Neymar em meio a vínculos com o Inter Miami, enquanto Giuseppe Rossi explica preocupação com progresso em ‘passo de lesma’
Superastros na MLS: Beckham, Ibrahimovic e Rooney
Ao longo de boa parte de sua existência, a Major League Soccer tem dependido de contratações de impacto para gerar interesse e atrair torcedores. De David Beckham a Heung-min Son, passando por Steven Gerrard, Kaka, Andrea Pirlo, Zlatan Ibrahimovic e Wayne Rooney, o sonho americano foi perseguido por muitos nomes consagrados.
O GOAT argentino Messi seguiu esse caminho em 2023, depois de ser atraído aos EUA pela lenda do Manchester United e da Inglaterra Beckham, e tem sido a principal atração de uma liga que sabe que pode vender ingressos em qualquer lugar por onde o oito vezes vencedor da Bola de Ouro passe.
Alguns rostos conhecidos se juntaram a ele nessa jornada, e há quem sugira que Neymar, após um difícil retorno às suas raízes no Santos, pode ser o próximo a fazer as malas rumo ao Sunshine State.
Como ferramenta de marketing, há poucos nomes maiores ou melhores do que o maior artilheiro da história do Brasil. Ele tem, no entanto, 34 anos e tem enfrentado problemas de forma e condição física por clube e seleção nos últimos tempos.
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Neymar ao lado de Messi beneficiaria a MLS?
Com isso em mente, Neymar seria uma adição inteligente para o Miami e a MLS ou uma aposta desnecessária? O ex-atacante do Real Salt Lake Rossi, que agora é Head of Soccer do New York Cosmos, disse à GOAL em entrevista em associação com BetBrothers: “É aí que a MLS está cometendo erros, e continua cometendo esses erros.
“É um grande marketing, é o que é, mas que tipo de produto você está colocando em campo? Ao trazer Neymar de volta para reuni-lo com Lionel Messi e Luis Suarez, o que você está tentando se tornar como liga?
“Se é para chegar ao nível dos gigantes da Europa, como Premier League, La Liga, Bundesliga e essas competições, você está avançando em ritmo de tartaruga, mas a MLS tem muita sede por cliques e visualizações, e realmente não se importa com o nível do futebol em si.
“Sim, eles deram grandes passos, e parabéns a eles por isso. As avaliações dos clubes são altas e é um ótimo modelo de negócios, mas e o futebol? Isso está crescendo e avançando? Eu não acho, e isso é algo que precisa mudar.
“O problema é que as pessoas no comando realmente não se importam. Elas só se importam com as avaliações. Esse é o problema quando você coloca esses bilionários no comando de uma liga. Eles adorariam ver Neymar chegar à MLS e jogar com Messi de novo, mas isso não vai fazer a MLS crescer como liga de futebol. É o que eu penso.”
Neymar poderia reencontrar seu brilho no Inter Miami?
Pode ser que uma mudança da América do Sul para a América do Norte ajude Neymar a redescobrir o brilho perdido, com sucesso considerável já tendo sido desfrutado ao lado de Messi e Suárez no Camp Nou.
Questionado sobre se esse poderia ser o caso, com benefícios esportivos a serem encontrados para a MLS, Rossi acrescentou: “Se Neymar pudesse se transferir para Miami, por que não? Seria ótimo para ele, e ele ainda é um grande jogador. Eu adoro pra caramba o Neymar. Ele é um dos melhores jogadores de sua geração e acho que todo mundo adoraria vê-lo jogar, e isso é ótimo para os torcedores e para todo o resto.
“Eu só vejo isso de outra forma porque há prós e contras em tudo e, sim, todo mundo quer ver Neymar, mas isso tira da integridade do produto em si ao transformar a MLS ainda mais em um circo do que em uma verdadeira liga de futebol.”
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Contratos de Messi e Suárez em uma nova era para a MLS
O contrato de Neymar com o Santos deve expirar no fim do ano, o que o deixará livre para rumar a Miami. Se essa mudança acontecer, ele fará parte de uma nova era da MLS, com a temporada 2027-28 marcada para ver um calendário em estilo europeu adotado pelo futebol doméstico nos Estados Unidos.
Messi deve, apesar de dar indícios de aposentadoria, ainda estar por perto para fazer parte desse processo, já que está vinculado por contrato até 2028. Suárez, no entanto, precisaria assinar outra renovação para voltar a fazer parte do ‘MSN’ pela segunda vez.
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