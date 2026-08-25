Ao longo de boa parte de sua existência, a Major League Soccer tem dependido de contratações de impacto para gerar interesse e atrair torcedores. De David Beckham a Heung-min Son, passando por Steven Gerrard, Kaka, Andrea Pirlo, Zlatan Ibrahimovic e Wayne Rooney, o sonho americano foi perseguido por muitos nomes consagrados.

O GOAT argentino Messi seguiu esse caminho em 2023, depois de ser atraído aos EUA pela lenda do Manchester United e da Inglaterra Beckham, e tem sido a principal atração de uma liga que sabe que pode vender ingressos em qualquer lugar por onde o oito vezes vencedor da Bola de Ouro passe.

Alguns rostos conhecidos se juntaram a ele nessa jornada, e há quem sugira que Neymar, após um difícil retorno às suas raízes no Santos, pode ser o próximo a fazer as malas rumo ao Sunshine State.

Como ferramenta de marketing, há poucos nomes maiores ou melhores do que o maior artilheiro da história do Brasil. Ele tem, no entanto, 34 anos e tem enfrentado problemas de forma e condição física por clube e seleção nos últimos tempos.