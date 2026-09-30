Raphinha é cortado da seleção após novo problema na coxa e acende alerta no Barcelona

Raphinha foi cortado da seleção brasileira e não disputará o amistoso contra a Índia, neste sábado (3). O atacante deixou o empate por 4 a 2 sobre a Austrália no intervalo após sentir um desconforto muscular na coxa direita e foi liberado pela CBF para retornar ao Barcelona, onde dará sequência ao tratamento.

A princípio, o jogador não teve uma nova lesão diagnosticada, mas apresentou um pequeno edema na região. Por precaução, a comissão técnica e o departamento médico entenderam que o melhor caminho seria evitar riscos e permitir que Raphinha retornasse ao clube espanhol.

O alerta aumenta pelo problema estar justamente na mesma coxa direita que causou dificuldades ao atacante na última temporada. Raphinha sofreu quatro lesões no local e ficou mais de 150 dias afastado entre compromissos pelo Barcelona e pela seleção, incluindo o problema sofrido diante do Haiti, na segunda rodada da Copa do Mundo.