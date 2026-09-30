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Australia v BrazilGetty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Raphinha é cortado da seleção após novo problema na coxa e acende alerta no Barcelona

Brasil
Raphinha
Barcelona

Atacante voltou a sentir desconforto que o tirou da Copa e irá seguir tratamento no clube espanhol

Raphinha foi cortado da seleção brasileira e não disputará o amistoso contra a Índia, neste sábado (3). O atacante deixou o empate por 4 a 2 sobre a Austrália no intervalo após sentir um desconforto muscular na coxa direita e foi liberado pela CBF para retornar ao Barcelona, onde dará sequência ao tratamento.

A princípio, o jogador não teve uma nova lesão diagnosticada, mas apresentou um pequeno edema na região. Por precaução, a comissão técnica e o departamento médico entenderam que o melhor caminho seria evitar riscos e permitir que Raphinha retornasse ao clube espanhol.

O alerta aumenta pelo problema estar justamente na mesma coxa direita que causou dificuldades ao atacante na última temporada. Raphinha sofreu quatro lesões no local e ficou mais de 150 dias afastado entre compromissos pelo Barcelona e pela seleção, incluindo o problema sofrido diante do Haiti, na segunda rodada da Copa do Mundo.

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    Mais um problema para Ancelotti

    Raphinha vinha sendo um dos principais nomes do Brasil nesta Data Fifa. Além de assumir a camisa 10, o atacante ganhou a braçadeira de capitão na ausência de Marquinhos e passou a ser o cobrador oficial de pênaltis da seleção.

    Contra a Austrália, ele marcou justamente em uma cobrança da marca da cal, pouco antes do intervalo. O gol encerrou um jejum de mais de 500 dias sem balançar as redes pelo Brasil.

    No segundo tempo, porém, Raphinha não voltou ao gramado. O desconforto foi identificado como um pequeno edema e o atacante foi substituído por Endrick. A CBF não convocará outro jogador para ocupar a vaga deixada pelo camisa 10.

    Esse é o terceiro corte por lesão na convocação de Ancelotti para a Data Fifa. Antes dos amistosos contra a Austrália, João Pedro, do Chelsea, e Wesley, da Roma, também foram baixas. Martinelli, do Fluminense, e Vanderson, do Monaco, foram chamados para os lugares dos dois.

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    Presidente preocupado

    A situação também gerou preocupação no Barcelona. O presidente Joan Laporta questionou o calendário da Data Fifa após Raphinha deixar o amistoso com dores na mesma região que já havia causado problemas ao atacante.

    "É uma notícia que nos preocupa muito. Não estamos felizes com isso. Já aconteceu com outros, e esse é o risco dessas paradas tão longas", afirmou Laporta à Catalunya Ràdio.

    O Barcelona aguarda a realização de exames de imagem para avaliar a condição do jogador e determinar o período de recuperação. De acordo com o Diario AS, o clube trabalha com cautela e prefere ter Raphinha de volta à Catalunha caso seja identificado qualquer risco de agravamento.

    A seleção brasileira terá folga nesta quarta-feira e ainda fará um treinamento em Brisbane antes de viajar para a Índia. O último compromisso da Data Fifa será contra a seleção indiana, no sábado, em Calcutá.

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