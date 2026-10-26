Andrea Ranocchia, ex-zagueiro da Inter e atual comentarista, volta a falar, ao Sportmediaset, sobre as declarações feitas na semana passada por Gleison Bremer, atual capitão da Juventus, após a derrota para a Lazio: "As declarações de Carnevali podem assustar, as de Spalletti estão corretas", relata o TuttoJuve.com. "Para mim, as declarações mais difíceis de digerir, as mais preocupantes para o treinador, são as de Bremer".
Calciomercato/Getty Images
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Ranocchia: "Juventus, um sinal terrível de Bremer para o vestiário"
Ranocchia acrescenta: "De dentro do vestiário, um jogador como Bremer que ataca o vestiário... para mim, essas... mas você diz isso publicamente, e um jogador como ele não pode dizer essas coisas publicamente. Tem que dizê-las lá dentro, e isso é um sinal terrível para um vestiário".
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