Ranocchia: "Juventus, um sinal terrível de Bremer para o vestiário"

Andrea Ranocchia, ex-zagueiro da Inter e atual comentarista, volta a falar, ao Sportmediaset, sobre as declarações feitas na semana passada por Gleison Bremer, atual capitão da Juventus, após a derrota para a Lazio: "As declarações de Carnevali podem assustar, as de Spalletti estão corretas", relata o TuttoJuve.com. "Para mim, as declarações mais difíceis de digerir, as mais preocupantes para o treinador, são as de Bremer".